Απείλησε τη σύντροφό του ότι θα τη «σφάξει», επειδή του ζήτησε να χωρίσουν

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 45χρονος που συνελήφθη, με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από καταγγελία που έκανε η 32χρονη σύντροφός του ότι την απείλησε πως θα τη «σφάξει», όταν του ζήτησε να χωρίσουν.

Εις βάρος του ο εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή και εξύβριση.

Καταθέτοντας στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Λευκού Πύργου, η 32χρονη κατήγγειλε ότι ο άντρας καταναλώνει συχνά αλκοόλ και πως την κακοποίησε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο από τα δύο ανήλικα παιδιά που απέκτησε μαζί του.

Κατά πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που τον μηνύει, καθώς είχε προηγηθεί κι άλλη μήνυση εναντίον του.

Το περιστατικό που τον οδήγησε αυτή τη φορά στο Αυτόφωρο συνέβη την περασμένη Τρίτη, όταν μετά από έναν ακόμη καβγά, εκείνη του ζήτησε να φύγει από το σπίτι.

«Σηκώθηκε και μου έδωσε χαστούκι λέγοντας 'εάν δεν σε έχω εγώ, δε θα σε έχει κανείς. Θα σε σκοτώσω, θα σε σφάξω'. Φοβήθηκα πως θα μου κάνει κακό και του είπα πως θα καλέσω την Αστυνομία», φέρεται να κατέθεσε η καταγγέλλουσα.

Απολογούμενος προανακριτικά ο 45χρονος αρνήθηκε τις καταγγελίες, ενώ ανέφερε πως ο,τι έχει να πει θα το στο δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.