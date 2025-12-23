Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η μητέρα του άτυχου 3χρονου αγοριού, το οποίο μεταφέρθηκε από την ίδια, νεκρό από ασιτία, στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, πριν από έξι μέρες, στις 17 Δεκεμβρίου.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο, καθώς, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή, συνεπεία παρατεταμένης ασιτίας, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Η συνήγορός της, Μαρία Βρετοπούλου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γραπτή ιατροδικαστική έκθεση, πέραν της προφορικής κατάθεσης του ιατροδικαστή ενώπιον της ανακρίτριας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η δικηγόρος σημείωσε ότι η μητέρα υποστηρίζει πως μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, τόσο το πρωί όσο και το μεσημέρι, προσπάθησε να ταΐσει το παιδί. Όπως ισχυρίζεται, το παιδί αντιμετώπιζε εδώ και καιρό σοβαρά προβλήματα, για τα οποία είχε καταβάλει προσπάθειες, ακόμη και με τη βοήθεια ψυχολόγου, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία μαζί του.

Σύμφωνα με την κ. Βρετοπούλου, παραμένει αδιευκρίνιστο πώς το παιδί έφτασε σε αυτή την τραγική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, υπήρξαν αποδεδειγμένες προσπάθειες από το οικογενειακό περιβάλλον για να αποφευχθεί. Η μητέρα, όπως τονίζει, δεν αποδέχθηκε, ούτε υπέθεσε, ούτε αντιλήφθηκε ποτέ ότι υπήρχε κίνδυνος να χάσει τη ζωή του το παιδί, καθώς είχε μια διαφορετική εικόνα της κατάστασής του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της μητέρας στο δικαστικό μέγαρο, τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, λόγω φόβων για επεισόδια. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την επίθεση που δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής ο πατέρας της κατηγορουμένης. Ο παππούς του παιδιού ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους μέσα στο σπίτι του και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

