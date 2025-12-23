Με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους, όπως συμβαίνει τις τελευταίες 24 ημέρες, εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς η Τροχαία δεν δίνει το «πράσινο» φως ώστε τα αυτοκίνητα να κινηθούν μέσα από τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες.
Ενδεικτική είναι η εικόνα από τη Νίκαια της Λάρισας, όπου τα τρακτέρ βρίσκονται στις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ η διέλευση επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό. Από το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας ο Αλέκος Θανόπουλος, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορώ να περιφρουρήσω τη μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο». Η αστυνομία καλεί τουλάχιστον τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.