Με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους, όπως συμβαίνει τις τελευταίες 24 ημέρες, εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς η Τροχαία δεν δίνει το «πράσινο» φως ώστε τα αυτοκίνητα να κινηθούν μέσα από τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες.

Ενδεικτική είναι η εικόνα από τη Νίκαια της Λάρισας, όπου τα τρακτέρ βρίσκονται στις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ η διέλευση επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό. Από το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας ο Αλέκος Θανόπουλος, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορώ να περιφρουρήσω τη μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο». Η αστυνομία καλεί τουλάχιστον τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.

