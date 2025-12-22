Αλεξανδρούπολη - Νεκρό νήπιο από ασιτία: Διέλυσαν το σπίτι της οικογένειας, χτύπησαν τον παππού

Οι εικόνες από το σπίτι της οικογένειας του αδικοχαμένου 3χρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία την περασμένη εβδομάδα, στη γειτονιά της Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη, μοιάζουν με σκηνικό μετά από έκρηξη.

Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για πολυοργανική ανεπάρκεια από σοβαρό υποσιτισμό και πληροφορίες για τριήμερο κλείδωμα του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό, ενώ η 23χρονη μητέρα ετοιμάζεται να απολογηθεί.

Το σπίτι της οικογένειας είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα pameevro.gr, ο παππούς του 3χρονου παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες για να αποκαλυφθεί πόσο βαθιά ρίζωσε η παραμέληση και γιατί κανένα «καμπανάκι» δεν χτύπησε εγκαίρως πριν φτάσουμε σε έναν θάνατο παιδιού και μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.

Πηγή: skai.gr

