Καλύτερη η κατάσταση στον Έβρο: Πέφτουν οι άνεμοι, διευρύνονται οι αντιπυρικές ζώνες Ελλάδα 10:44, 25.08.2023

Οι προσπάθειες κατάσβεσης του μετώπου που κινείται και νότια με κατεύθυνση προς την περιοχή της Λευκίμης, γίνονται από επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις ανακόπτοντας μέχρι στιγμής την πορεία της φωτιάς προς τον οικισμό