Αρτοποιός σε ΣΚΑΪ: Από την περασμένη Παρασκευή μέχρι σήμερα είχαμε 516 καταγεγραμμένα δασικά συμβάντα

«Έχουμε 16.580 πυροσβέστες, μόνιμους, πενταετούς υποχρέωσης και συμβασιούχους - Την ώρα που εκκενώναμε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είχαμε 15 εστίες πυρκαγιών μέσα σε 24 ώρες στο βόρειο κομμάτι»