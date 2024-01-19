Ελεύθερη, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ, αφέθηκε, μετά την απολογία της στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 50χρονη που συνελήφθη με την κατηγορία ότι διέθετε προς πώληση φαρμακευτικά σκευάσματα που υπάγονται στην κατηγορία των ναρκωτικών χωρίς αυτά να διαθέτουν την προβλεπόμενη ταινία γνησιότητας (κουπόνι).

Η 50χρονη κατηγορούμενη είχε συλληφθεί ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή κλιμακίου της Αρχής Εθνικής Διαφάνειας, και σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών με τη μορφή της κατοχής.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο φαρμακείο της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 69 συσκευασίες με 1820 δισκία ναρκωτικών φαρμάκων, τα οποία κατείχε χωρίς την ταινία γνησιότητας, ενώ εντοπίστηκαν κι άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν έφεραν τα προβλεπόμενα κουπόνια- και για την περίπτωση αυτή διεξάγεται περαιτέρω έρευνα.

Η ίδια στην απολογία της φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία. Κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε -μεταξύ άλλων- ότι επρόκειτο για φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν ηλεκτρονικά και για λόγους οικονομικής διευκόλυνσης των πελατών της τα κρατούσε στο φαρμακείο για να τα διαθέσει σιγά σιγά όταν θα ήταν σε θέση να τα πληρώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.