Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τις νέες ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα η Επικεφαλής Public Policy της Airbnb για τη Νότια Ευρώπη, Valentina Reino, δήλωσε τη διάθεση της εταιρείας να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για την εύρεση στοχευμένων και αναλογικών λύσεων για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σε ορισμένες γειτονιές της Αθήνας.

«Σε όλη την Ελλάδα, ένας τυπικός οικοδεσπότης στην Airbnb νοικιάζει ένα σπίτι για μόλις 24 διανυκτερεύσεις το χρόνο, ενώ περισσότεροι από ένας στους δύο αναφέρουν ότι το επιπλέον εισόδημα από αυτή τη δραστηριότητα τους βοηθάει να συντηρούν τα σπίτια τους. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες γειτονιές της Αθήνας - όπου η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη ή η διαθεσιμότητα σπιτιών σπάνια - και θέλουμε να συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση σε στοχευμένες και αναλογικές λύσεις που θα βοηθήσουν στην εξισορρόπηση των οφελών της φιλοξενίας με τις ανάγκες αυτών των περιοχών».

Όπως αναφέρει επίσης σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Airbnb συνεργάζεται με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τον Απρίλιο 2021 για την παροχή όλων των δεδομένων της από τις καταχωρήσεις στην χώρα, μια συμφωνία ορόσημο βέλτιστης πρακτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

