Διπλή παρέμβαση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις αναμένεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει φρένο στο Airbnb σε κορεσμένες γειτονιές της Αθήνας, λαμβάνοντας δύο μέτρα:

1)Την απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών, χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενες βραχυχρόνιες μισθώσεις ή να τίθενται ημερολογιακοί περιορισμοί.

2)Παράλληλα θα δοθεί τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος μισθωμάτων που εισπράττουν ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα διαθέσουν για μακροχρόνιες μισθώσεις ακίνητα τα οποία νοικιάζονται μέσω Airbnb ή παραμένουν κλειστά. Ειδικά για τα κλειστά διαμερίσματα προβλέπεται και αύξηση των επιδοτήσεων μέσω του προγράμματος ανακαινίζω-ενοικιάζω.

