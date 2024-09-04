Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διπλή παρέμβαση για τα Airbnb: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

1)Απαγόρευση νέων αδειών σε κορεσμένες περιοχές και 2)τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος μισθωμάτων σε ιδιοκτήτες που θα «γυρίσουν» σε μακροχρόνιες μισθώσεις

Διαμερίσματα

Διπλή παρέμβαση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις αναμένεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να βάλει φρένο στο Airbnb σε κορεσμένες γειτονιές της Αθήνας, λαμβάνοντας δύο μέτρα: 

1)Την απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών, χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενες βραχυχρόνιες μισθώσεις ή να τίθενται ημερολογιακοί περιορισμοί.

2)Παράλληλα θα δοθεί τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος μισθωμάτων που εισπράττουν ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα διαθέσουν για μακροχρόνιες μισθώσεις ακίνητα τα οποία νοικιάζονται μέσω Airbnb ή παραμένουν κλειστά. Ειδικά για τα κλειστά διαμερίσματα προβλέπεται και αύξηση των επιδοτήσεων μέσω του προγράμματος ανακαινίζω-ενοικιάζω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Airbnb ΔΕΘ Κυριάκος Μητσοτάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark