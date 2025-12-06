Ενισχύονται τα μπλόκα καθημερινά στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, όπου χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα, με τους αγρότες να διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς τις προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα. Την ίδια ώρα τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και κυβερνητικά στελέχη, δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο.

Με καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των κινητοποιήσεων και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε, τη σαφή έκφραση των αιτημάτων και της κατάστασης του αγροτικού κόσμου.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την ερχόμενη εβδομάδα τα βλέμματα στρέφονται προς τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών

Η εικόνα στη Μακεδονία: Νέα μπλόκα σε Δερβένι Λαγκαδά και Σιάτιστα

Τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας, διευρύνονται.

Παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αναμένεται να δημιουργήσουν σήμερα και νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την Δευτέρα ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στην Ημαθία, κλειστό είναι το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο Κουλούρας, αλλά χωρίς να γίνονται αποκλεισμοί.

Μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην Κοζάνη, νέο μπλόκο δημιουργούν σήμερα στη διασταύρωση Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, όπου έχουν μπει ήδη αγρότες με τα τρακτέρ από Γρεβενά, Καστοριά, Βόΐο και Κοζάνη, Εορδαία και Φλώρινα. Σημείο συνάντησης μετά τις 12 το μεσημέρι ο κόμβος της Εγνατίας οδού στη Μπάρα Σιάτιστας. Αναμένεται να κλείσει η Εγνατία οδός και στα δύο ρεύματα. Από παραδρομους θα επιτρέπεται η κίνηση των ΙΧ και των λεωφορείων.

Στην Πιερία,υπάρχει αγροτικό μπλόκο στην είσοδο του Αιγινίου, με τους αγρότες να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών.

Τελωνεία: Κλείνει για μια ώρα ο Προμαχώνας – Το απόγευμα 4ωρο κλείσιμο της Εξοχής

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Απαγορεύεται μόνον η διέλευση των φορτηγών για λίγες ώρες ή επ’ αόριστον ανάλογα με τις αποφάσεις κατά τόπους των αγροτών. Τα μπλόκα τους ενισχύονται καθημερινά. Κανονικά διεξάγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σήμερα, την απόφαση να κλείσουν για μια ώρα τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα για όλα τα οχήματα πήραν οι αγρότες. Αυτό θα γίνει για να υποδεχθούν τους οδηγούς φορτηγών δημόσιας χρήσης που έρχονται στον Προμαχώνα για να συμπαρασταθούν στον αγώνα τους. Πριν από λίγο σωματεία, συνδικάτα και φορείς του Νομού Σερρών έφτασαν στον Προμαχώνα για να ενώσουν όπως είπαν τις φωνές τους με αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στο μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στον Προμαχώνα βρέθηκαν σήμερα οδηγοί ταξί και φορτηγών. Οι οδηγοί ταξί με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν από την πόλη των Σερρών στον μεθοριακό σταθμό θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξη τους στον αγώνα των αγροτών. Σε λίγη ώρα φτάνουν στον Προμαχώνα οδηγοί φορτηγών δημοσίας χρήσης συμπαραστεκόμενοι στην κινητοποίηση των αγροτών.

Ο πρόεδρος του σωματείου ιδιοκτητών ταξί Νομού Σερρών Γιάννης Μπέλας είπε ότι η παρουσία τους στον Προμαχώνα είναι για να δηλώσουν τη στήριξη τους στον πρωτογενή τομέα και τον δίκαιο αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Αποφάσεις για κλιμάκωση στη Θεσσαλία

Σε πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες αποφάσισαν να σκληρύνουν από τη Δευτέρα τη στάση τους με αποκλεισμούς τελωνείων και μεγάλη κινητοποίηση με στόχο τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, κάτι που πιθανότατα αυτό να γίνει μεσοβδόμαδα ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Κυριακή.

Κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου βρίσκονται 4.000 τρακτέρ. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι ομάδες περιφρούρησης παραμένουν δίπλα στα παραταγμένα τρακτέρ τους.

Την Κυριακή αναμένεται να συνεδριάσει το μπλόκο και να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του. Μάλιστα από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως το συμβολικό κλείσιμο τον παρακαμπτηρίων δρόμων.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας όπου το μπλόκο είναι επίσης μεγάλο, σήμερα Σάββατο, 6/12 αναμένεται να έρθουν και νέα τρακτέρ.

Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω υπάρχει και το μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατευθύνθηκαν σήμερα το πρωί προς τον κόμβο των Μικροθηβών, και απέκλεισαν την Εθνική Οδό, καίγοντας άχυρα.

Η εικόνα στην Ήπειρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλους τους νομούς της Ηπείρου, με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να εντείνουν την πίεσή τους για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα.

Στην Άρτα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τη γέφυρα της πόλης την Κυριακή το μεσημέρι, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαπτήριες οδούς.

Στα Ιωάννινα, οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στο Καλπάκι ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα που – όπως λένε – απειλούν τη βιωσιμότητα της παραγωγής. Το Σάββατο ο δρόμος θα κλείσει από τις 19:00 έως τις 22:00, ενώ την Κυριακή στις 11:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη Λαψίστα και πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Εκεί, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων του νομού.

Στη Θεσπρωτία, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, όπου αποφασίστηκε η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που προκάλεσαν τεράστιες ζημιές σε εσπεριδοειδή και καλλιέργειες. Την Πέμπτη στις 11:00 θα γίνει συγκέντρωση στο γήπεδο της Ηγουμενίτσας και πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο του νομού.

Στερεά Ελλάδα

Οι αγρότες της Βοιωτίας, ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Θήβας, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπάρξουν στη Στερεά Ελλάδα μπλόκα και στο Κάστρο.

Εκατοντάδες τρακτέρ από κάθε σημείο της Φθιώτιδας, απέκλεισαν ένα κομβικό σημείο της εθνικής οδού ΑΘηνών Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου. Συνέπεια του αποκλεισμού είναι να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, από Λαμία προς Άμφισσα και από Άμφισσα προς Ρίο Αντίριο. Κλειστή είναι και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας. Έχει κλείσει επίσης, και ο Ε-65.

Τρία μπλόκα στην Αχαΐα – Ενώνουν σήμερα δυνάμεις και από Αιτωλοακαρνανία

Στην Αχαΐα υπάρχουν τρία μπλόκα, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας από τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, στον κόμβο Σελινούντα από τους αγρότες της Αιγιάλειας, και το μπλόκο στου Κουρλαμπά από τους αγρότες του Ερυμάνθου.

Σήμερα μπήκαν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, στο ύψος των διοδίων, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Κινητοποιήσεις στη Λέσβο – Τη Δευτέρα αποκλεισμός του λιμανιού

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε αργά χθες το βράδυ η Γενική Συνέλευση του μπλόκου της Λάρσου, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε χθες από αγρότες πολίτες και φορείς που παρά τις δύσκολες συνθήκες υπό βροχή, μετέβησαν στο μπλόκο από όλο το νησί. Αποφασίστηκε οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν τη Δευτέρα με αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης. Θα γίνουν δυο προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Από το βορειοανατολικό τμήμα του νησιού οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στο εργοστάσιο της ΔΕΗ και από το κεντρικό και νοτιοδυτικό τμήμα στον κόμβο της Λάρσου. Οι προσυγκεντρώσεις θα γίνουν στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας και θα ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία για το λιμάνι. Οι αγρότες «στέλνουν μήνυμα στη κυβέρνηση ότι η αγροτιά του νησιού είναι αποφασισμένη να παραμείνει στο τόπο της, στη δουλειά της, για να μπορεί να παράγει φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του λαού αλλά και να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια».

Στη μάχη και η Κρήτη τη Δευτέρα

Έναρξη των κινητοποιήσεων, την ερχόμενη Δευτέρα 8/12, έχουν προαναγγείλει στην Κρήτη με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό των λιμανιών και των αεροδρομίων του νησιού.

Πηγή: skai.gr

