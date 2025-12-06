Η «χαρτογράφηση» των κινητοποιήσεων και οι «φυλές» των μπλόκων

Της Δώρας Αντωνίου

Τα επεισόδια που έλαβαν χώρα χθες στη Θεσσαλονίκη, όταν αγρότες της περιοχής κινήθηκαν με στόχο να φτάσουν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι εξαιρετικά εύθραυστη και ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτραχυνθεί. Η κυβέρνηση διεμήνυσε διά του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι από τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, διάλογος δεν μπορεί να γίνει, στέλνοντας ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις. «Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Πάντως, η προοπτική να επεκταθούν οι συγκρούσεις και να γίνουν προσπάθειες αποκλεισμού κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και τελωνεία, προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Κυβερνητική πηγή αναφέρει ότι είναι τελείως διαφορετικό να στήνεται μπλόκο σε έναν δρόμο, αλλά να υπάρχει εναλλακτική διαδρομή, έστω και με την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η κίνηση μέσα από παρακαμπτηρίους και είναι εντελώς άλλο πράγμα να αποκλειστούν τέτοιες υποδομές. «Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκεί θα είναι διαφορετική η αντιμετώπιση για το ποινικό αδίκημα που διαπράττεται», προσθέτει.

Το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος περιγράφει μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση. Όπως λέει, ενώ έχουν στηθεί μπλόκα σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν σε μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις, δεν υπάρχει ενιαία εκπροσώπηση, κάποιο κεντρικό συντονιστικό όργανο, με το οποίο να μπορεί να αναζητηθεί επαφή και να γίνονται βασικές συνεννοήσεις. Παράλληλα, είναι πολλά και διαφορετικά τα αιτήματα που ακούγονται από την πλευρά των αγροτών που είναι στους δρόμους. Κοινό στοιχείων όλων, προσθέτει η ίδια πηγή, είναι ότι μέχρι στιγμής αρνούνται να ανταποκριθούν στην ανοιχτή πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, «τους έχουμε καλέσει από την πρώτη στιγμή. Έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για να συζητήσουμε. Απαντούν ότι δεν θέλουν», αναφέρει και προσθέτει ότι ίσως υπάρχει η εκτίμηση ότι όσο περνάει ο καιρός και διατηρείται η σημαντική προσβολή των κινητοποιήσεων, κερδίζουν διαπραγματευτική ισχύ.

Σταδιακά, πάντως, φαίνεται ότι στην κυβέρνηση καταλήγουν ότι είναι δύο βασικές κατηγορίες παραγωγών που τροφοδοτούν τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις: στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που δεν πείθονται ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών γιατί ήδη βίωσαν σημαντικες καθυστερήσεις στις πληρωμές εξαιτίας των ελέγχων που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που είχε επίπτωση στη δυνατότητά τους να εξοφλήσουν με τη σειρά τους οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν. Στη δεύτερη κατηγορία είναι ορισμένοι παραγωγοί οι οποίοι βλέπουν ότι η αλλαγή του συστήματος πληρωμών και η αυστηροποίηση των ελέγχων έχει σαν αποτέλεσμα να φτάνουν στους λογαριασμούς τους λιγότερα χρήματα, διότι κατέθεταν παραποιημένες δηλώσεις. «Είναι και αυτή η κατηγορία, οι απατεώνες που εισέπρατταν περισσότερα από όσα δικαιούνταν, που διαμαρτύρονται και φωνάζουν και επιδιώκουν να οικειοποιηθούν τη γνήσια αγωνία των υπολοίπων, με στόχο να μην ισχύσει το νέο πλαίσιο ελέγχων» τονίζει η ίδια κυβερνητική πηγή.

