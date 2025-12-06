Κάλεσμα στους αγρότες για διάλογο απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο, όπου είχε συναντήσεις με τοπικά στελέχη και φορείς της Νέας Δημοκρατίας. «Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο. Οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «οι διαμαρτυρίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Ως προς τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά».

«Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

«Η προσωπική διαφορά τελειώνει εντός των επόμενων 2 ετών»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους που τα χρόνια των μνημονίων υπέστησαν πολλές μειώσεις στις αποδοχές τους δηλώνοντας ότι «εντός των επόμενων δύο ετών τελειώνει η προσωπική διαφορά».

Μιλώντας για την ελληνική οικογένεια εστίασε, μεταξύ άλλων, στα μέτρα στήριξής της. «Εμείς στη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε την οικογένεια το κύτταρο της κοινωνίας» γι’ αυτό όπως είπε «για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη στήριξη στη νεολαία ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως πρωτοποριακό το μέτρο που έχει ήδη εξαγγελθεί για τη φορολογική ελάφρυνση και συγκεκριμένα το γεγονός ότι «όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών, από 1/1/2026 δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος».

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού:

Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, ήθελα σήμερα να βρεθώ μαζί σας, πρώτα και πάνω απ’ όλα για να υπερθεματίσω σε αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη και στους αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας.

Στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές αποδείξατε έμπρακτα και αριθμητικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο πραγματικά μαζικό, οργανωμένο, λαϊκό κόμμα στην πατρίδα μας.

Και χαίρομαι γιατί ο Πρόεδρος με προσφώνησε πρώτα ως Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μετά ως Πρωθυπουργό και αυτό έχει την αξία του διότι δεν θα κουραστώ να υπενθυμίζω ότι δεν θα ήμουν Πρωθυπουργός αν εσείς δεν με είχατε εμπιστευθεί να είμαι Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Και η δύναμή μας είναι πάντα τα στελέχη μας, παλιά και καινούργια, διότι σε κάθε κομματική μάζωξη την οποία κάνουμε, βλέπω παλιούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας που στάθηκαν μαζί μας σε πολύ δύσκολες στιγμές.

Αλλά βλέπω και πολλούς νέους φίλους, οι οποίοι αγκάλιασαν αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια με πατριωτική ευθύνη και αναλογιζόμενοι τελικά ότι στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους πρέπει αυτή τη στιγμή να κινηθούμε, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία.

Μιας και θα πάρω αφορμή από αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος, σήμερα, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και μεγάλη γιορτή της ναυτοσύνης, και επειδή τελευταία είναι πολύ επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες, εγώ θα πω ότι σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας πλέει ασφαλές, αλλά σε ταραγμένα νερά. Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο ασφαλές λιμάνι στο οποίο προσδοκούμε.

Και το λέω αυτό, διότι η πορεία αυτής της διακυβέρνησης είναι συνεχής, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες, όμως, όπως και να το δει κανείς, έχουμε καταφέρει αυτά τα τελευταία 6,5 χρόνια να κάνουμε σημαντικά βήματα στη σωστή κατεύθυνση.

Η Ελλάδα, καθώς τελειώνει το 2025 και ξημερώνει το 2026, είναι μία πολύ καλύτερη χώρα από αυτή την οποία παραλάβαμε το 2019.

Και επειδή οι καιροί είναι πραγματικά δύσκολοι -βλέπετε τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις μεγάλες αναταραχές στην ευρύτερη περιοχή μας-, η ενίσχυση της αξιοπιστίας της πατρίδας μας στο εξωτερικό, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας -και πάλι να πάρω αφορμή από τη σημερινή ημέρα, σε δύο εβδομάδες από τώρα, στα ναυπηγεία του Λοριάν, θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, στον «Κίμωνα», ο οποίος θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές του 2026-, θέλω να ξέρετε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν προφανή. Τίποτα δεν ήταν προφανές όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, τίποτα δεν ήταν προφανές όταν μας εμπιστεύτηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός.

Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να ενισχύει την αποτρεπτική της δυνατότητα παράγοντας ταυτόχρονα πρωτογενή πλεονάσματα, αυξάνοντας την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα έχοντας τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίζει τους πολίτες έμπρακτα απέναντι στο πραγματικό πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας.

Δεν είμαστε αφελείς. Ζούμε μέσα στην κοινωνία, λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών. Ξέρουμε ότι οι πολίτες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι στο νοίκι. Και γι’ αυτό και προχωράμε σε στοχευμένες κινήσεις, όπως η επιστροφή ενός ολόκληρου ενοικίου, το οποίο καταβλήθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων με ένα μόνιμο επίδομα ύψους 250 ευρώ, αλλά κυρίως την υλοποίηση μίας πολύ φιλόδοξης φορολογικής μεταρρύθμισης, τα αποτελέσματα της οποίας θα αρχίσετε να τα βλέπετε από τις αρχές του 2026.

Θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα, θα είμαστε όλοι στη Βουλή να δώσουμε τη μάχη του προϋπολογισμού, ενός προϋπολογισμού ο οποίος έμπρακτα στηρίζει την κοινωνία.

Και επειδή είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι δεν ζούμε εμείς στην Ελλάδα στο δικό μας κενό και πρέπει να βλέπουμε λίγο τι γίνεται και σε άλλες χώρες του κόσμου, αναλογιστείτε ότι σήμερα η συζήτηση η οποία γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι πώς θα αυξήσουν τους φόρους και θα μειώσουν τις παροχές. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται στις πιο ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα.

Στην Ελλάδα εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να μειώνουμε τους φόρους και να στηρίζουμε την πραγματική κοινωνία. Να στηρίζουμε τους συνταξιούχους.

Θυμάμαι ότι σε κάθε περιοδεία μου, μου λέγατε πάντα μία κουβέντα: να τελειώσουμε με την προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά τελειώνει εντός των επομένων δύο ετών.

Οι οικογένειες, άκουγα πάντα πόσο δύσκολο είναι -και η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, εμείς θεωρούμε την οικογένεια το «κύτταρο» της κοινωνίας- και μονίμως ερχόντουσαν ζευγάρια και μου λέγανε, «είναι δύσκολα, τα βγάζουμε πέρα δύσκολα σήμερα, ειδικά αν έχεις δύο, τρία, τέσσερα παιδιά». Και τι ερχόμαστε και κάνουμε;

Για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικογένεια, όχι στα λόγια αλλά με πράξεις.

Έρχονταν νέα παιδιά και μου έλεγαν: «δεν είναι ετύκολο σήμερα να μπω στην αγορά εργασίας. Είναι δύσκολο να φύγω από το σπίτι, από τους γονείς μου, να ξεκινήσω και εγώ τη δική μου οικογένεια».

Και κάνουμε κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό -συγκρατήσετε το-, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη: όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών από 1/1/2026 δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Μηδέν φόρος εισοδήματος.

Για να στείλουμε ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας ότι σας σκεφτόμαστε, σας νοιαζόμαστε, προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε, θέλουμε να σας στηρίξουμε στα πρώτα σας βήματα.

Και αυτά είναι λίγα μόνο από τα πολλά τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια ενός πολύ πυκνού προγράμματος μεγάλων αλλαγών στην πατρίδα μας.

Επισκέφτηκα πριν από λίγο το Κέντρο Υγείας σας, εδώ στο Μαρκόπουλο. Θυμάστε πώς ήταν. Και φαντάζομαι ότι αυτοί που έχετε πάει, έχετε δει πώς έχει γίνει. Είναι μία μικρή μόνο ένδειξη του πώς η χώρα μας αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους για να αναβαθμίσει ουσιαστικά υποδομές σε πολλούς τομείς πολιτικής, αλλά ειδικά στην υγεία.

Θέλω να σταθώ λίγο στην υγεία, διότι πράγματι στο ΕΣΥ γίνεται μία πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Από τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών: στο τέλος του 2026 -κρατήστε το αυτό- θα έχουμε ανακαινίσει παραπάνω από 90 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε αναβαθμίσει παραπάνω από 170 Κέντρα Υγείας. Θα τα έχουμε στελεχώσει.

Για πρώτη φορά κάνουμε μία καινοτόμο δράση, τις ΚΟΜΥ, Κινητές Ομάδες Υγείας, οι οποίες αντί να έρχεται ο κατάκοιτος ηλικιωμένος στο Κέντρο Υγείας, θα πηγαίνουμε εμείς στο σπίτι και θα παρέχουμε υπηρεσίες υγείας κατ΄ οίκον.

Παραδίδουμε φάρμακα πια στο σπίτι. Ο καθένας μπορεί να κλείνει ραντεβού στον γιατρό του από το κινητό του. Θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού, θα βρείτε ραντεβού μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε νοσοκομεία στο κινητό σας. Και πείτε μου πραγματικά, πότε είχαν ξαναγίνει όλα αυτά στην πατρίδα μας;

Και το λέω με αίσθημα ευθύνης, αλλά και με τη σεμνότητα η οποία πρέπει να μας διακρίνει, διότι ξέρουμε ότι η δουλειά στην πολιτική δεν τελειώνει ποτέ. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα είναι πάντα μεγάλα, είναι μπροστά μας.

Έχουμε, παραδείγματος χάρη, τώρα τα ζητήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς μία σημαντική μετάπτωση όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις από ένα σύστημα το οποίο το κληρονομήσαμε και ήταν πολύ προβληματικό, σε ένα καινούργιο σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει στους αγρότες ότι θα παίρνουν την επιδότηση που τους αξίζει στην ώρα τους. Αυτή είναι η μετάπτωση την οποία κάνουμε.

Και εγώ σέβομαι τον κάθε πολίτη ο οποίος διαμαρτύρεται, όμως θέλω να στείλω ένα μήνυμα και στους αγρότες μας. Πρώτον, ότι όλες αυτές οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μπαίνουμε στα Χριστούγεννα, στην εποχή όπου η αγορά κινείται. Να φροντίσουμε, λοιπόν, όλοι μαζί να διαμαρτυρόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο που να μην διαταράσσει την ευρύτερη κοινωνική συνοχή.

Η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο. Θέλουμε οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με εκπροσώπηση συγκεκριμένη, να ξέρουμε με ποιους μιλάμε, και με συγκεκριμένα αιτήματα. Και εμείς θα είμαστε εδώ να συνομιλήσουμε μαζί τους και να κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε για να τους στηρίξουμε.

Γιατί η χώρα χρειάζεται έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα είναι «ατμομηχανή» ανάπτυξης για το μέλλον. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στην περιφέρεια, να στηρίξουμε την περιφέρειά μας.

Και για εμάς, όσο μέλημα είναι το λεκανοπέδιο, άλλο τόσο μέλημα είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Γι΄ αυτό, εξάλλου, η κυβέρνησή μας εντός των επόμενων δύο ετών μηδενίζει τον ΕΝΦΙΑ σε παραπάνω από 12.000 χωριά.

Αλλά δεν ήρθα, φίλες και φίλοι, εδώ σήμερα για να παρουσιάσω εν συνόλω το κυβερνητικό μας έργο. Σκοπός μου, όπως σας είπα, ήταν πρώτα και πάνω απ΄ όλα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πήρα πολύ μεγάλη δύναμη από την εικόνα την οποία είδα στις εσωκομματικές εκλογές: μια παράταξη με σφυγμό, μια παράταξη δυνατή, μια παράταξη η οποία έχει το δάχτυλό της πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας, η οποία μπορεί και να μας στηρίζει αλλά και να μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτός είναι ο σκοπός των κομματικών οργανώσεων εκτός προεκλογικής περιόδου: να μπορούν να μεταφέρουν τα προβλήματα της κοινωνίας.

Και είμαστε ανοιχτοί, έχουμε ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί πολύ καλά και στην εποχή που είμαστε στην κυβέρνηση, που δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνουμε, και θα εξακολουθούμε από τώρα μέχρι τον Μάιο να θέτουμε τις μηχανές του κόμματος σε απόλυτη εγρήγορση.

Το συνέδριό μας θα γίνει πολύ κοντά εδώ, εκεί που γίνεται πάντα, οπότε θα έχετε και χαρακτηριστικά εντοπιότητας, μεταξύ 15 και 17 Μαΐου. Σας θέλουμε όλους εκεί, θα περάσουμε μέσα από μια όμορφη διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου, θα γυρίσουμε και πάλι όλη την Ελλάδα.

Και στο συνέδριό μας θα στείλουμε ένα μήνυμα. Καθώς θα μπαίνουμε πια στην τελευταία χρονιά της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, θα στείλουμε το μήνυμα ότι αυτή η παράταξη, η οποία ξέρει να ανανεώνεται, ούσα πιστή στις ρίζες της και στις αξίες και στις αρχές της, είναι τελικά η μόνη αξιόπιστη, στιβαρή, σοβαρή πολιτική δύναμη στη χώρα που μπορεί να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές σε δύσκολους καιρούς, και ναι, τελικά να το οδηγήσει σε ασφαλή λιμάνια.

Σας θέλουμε, λοιπόν, σε αυτή την προσυνεδριακή διαδικασία όλες και όλους μαζί μας. Θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά: εσείς είστε η δύναμη της παράταξής μας.

Για εμένα είναι τεράστια τιμή να είμαι Πρόεδρός σας. Περνάει γρήγορα ο χρόνος, ξέρετε, στις 10 Ιανουαρίου θα συμπληρώσω δέκα χρόνια ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Τα μαλλιά μου μπορεί να άσπρισαν λίγο, όμως, η αγάπη μου για το κόμμα, για τους Νεοδημοκράτες, για τις Νεοδημοκράτισσες, παραμένει όσο ισχυρή ήταν τότε. Η δε αφοσίωσή μου στον στόχο να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Μαζί θα πορευτούμε. Μαζί θα κερδίσουμε και τις τρίτες εκλογές. Μαζί θα εξακολουθούμε να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη και δυνατή.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές εύχομαι σε εσάς, στις οικογένειές σας, στους αγαπημένους σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

