Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Άνοιξαν οι σταθμοί μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» - Θα κλείσουν ξανά στις 17:00

Ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας η πορεία φοιτητών και μαθητών με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και άνοιξαν με εντολή της ΕΛ.ΑΣ οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί αυτοί θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Πηγή: skai.gr

