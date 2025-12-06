Λογαριασμός
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Άνοιξαν οι σταθμοί μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» - Θα κλείσουν ξανά στις 17:00

Με αφορμή τις εκδηλώσεις και τις πορείες που έχουν προγραμματιστεί στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Μετρό Σύνταγμα

Ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας η πορεία φοιτητών και μαθητών με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και άνοιξαν με εντολή της ΕΛ.ΑΣ οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί αυτοί θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

