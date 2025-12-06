Νέο μπλόκο έστησαν οι αγρότες το πρωί του Σαββάτου (6/12) στις Μικροθήβες Μαγνησίας, όπου αναμένονται πάνω από 200 τρακτέρ, ήδη καθ’ οδόν από Αλμυρό, Βελεστίνο, Ρήγα Φεραίο, Αγχίαλο και άλλες αγροτικές περιοχές.

Ήδη, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, μηχανήματα έχουν παραταχθεί, ενώ κατά το εθιμοτυπικό χύθηκαν γάλατα και κάηκαν άχυρα από τους αγρότες.

Πηγή: skai.gr

