Ο δυνατός άνεμος δεν άφησε ήσυχη ούτε τη Λέσβο κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή 7 Ιανουαρίου.

Κυρίως τα περιστατικά όπου έσπευσαν οι Αρχές είχαν να κάνουν με πτώσεις μεγάλων δέντρων και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Στη Δυτική Λέσβο η Πολιτική Προστασία άνοιξε τον δρόμο στα Παράκοιλα. Στην Ερεσό επίσης σημειώθηκε πτώση μεγάλου δέντρου, όπως εξηγεί στο «Ν» ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, στον Μόλυβο παρουσιάστηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, από την πτώση κλαδιών και στον οικισμό από την πτώση δέντρου, αλλά αποκαθίστανται από την πολιτική προστασία.

Στο πόδι είναι και η Πυροσβεστική από το πρωί της Κυριακής. Δυνάμεις της κλήθηκαν και συνέδραμαν σε περιστατικό πτώσης δέντρου στη διασταύρωση Αγίας Παρασκευής με την Καλλονή.

Στο χωριό της Μόριας μεγάλο κλαδί εμπόδισε την κυκλοφορία στον δρόμο από την κακοκαιρία, ενώ η πυροσβεστική επενέβη και σε ακόμα μία πτώση δέντρου στην Αγριλιά μετά το αεροδρόμιο.

Ακόμα, πινακίδα ξεκόλλησε από τον αέρα, πετάχτηκε σε κολώνα και έκοψε καλώδιο του ΟΤΕ στην περιοχή της Λάρσου.

Πάντως ανησυχητικά περιστατικά δεν είχαν αναφερθεί έως τις 9.30 το πρωί της Κυριακής στον Δήμο Μυτιλήνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.