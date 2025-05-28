Έως και τετραπλάσια πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο έχουν οι οδηγοί που μιλούν στο τηλέφωνο, ενώ η αποστολή ή η ανάγνωση μηνυμάτων αυξάνει τον κίνδυνο έως 23 φορές. Η χρήση του κινητού στο τιμόνι είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα από τα βασικά αίτια πρόκλησης ατυχημάτων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Καθημερινής», σύμφωνα με στοιχεία από την Αστυνομία, το 2024 βεβαιώθηκαν 18.951 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα έναντι 16.994 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,5%. Το πρώτο τετράμηνο του 2025 σημειώθηκαν 5.560 παραβάσεις από 6.560 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (-15,2%), γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των ελέγχων.

Αφαίρεση διπλώματος για 8 χρόνια στην 3η παράβαση

Έτσι, ο νέος ΚΟΚ, ο οποίος αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες - ίσως και μέχρι τα τέλη της εβδομάδας - να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, φέρνει ποινές που ξεκινούν με χρηματικό πρόστιμο 350 ευρώ και αυστηριοποιούνται.

Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής, φτάνουν ακόμη και στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 8 έτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, για τη χρήση κινητού χωρίς την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος ο σημερινός ΚΟΚ προβλέπει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης αλλά και των πινακίδων για 60 ημέρες. Με βάση τον υπό αναθεώρηση ΚΟΚ προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 30 ημέρες.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι ποινές σε περιπτώσεις υποτροπής. Ειδικοί, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί και αξιολογούν ως «εξοντωτικές» τις διατάξεις για αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης των υπότροπων οδηγών, προειδοποιώντας πως αυτές δεν θα εφαρμοστούν συστηματικά. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο για τη χρήση κινητού (χωρίς πρόκληση ατυχήματος) ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ενώ το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος. Εάν βέβαια ο οδηγός προκαλέσει ατύχημα που επιφέρει βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλονται οι ποινές του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι ποινές για τους υπότροπους οδηγούς σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα κατά την οδήγηση ενώ χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Ο σημερινός ΚΟΚ προβλέπει αφαίρεση της άδειας οδήγησης αλλά και των πινακίδων για 60 ημέρες. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 350 ευρώ και στέρηση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο αυξάνεται στις 2.000 ευρώ, ενώ ο οδηγός απειλείται με αφαίρεση της άδειας για 4 έτη. Εάν η υποτροπή επαναληφθεί για δεύτερη φορά, το πρόστιμο διπλασιάζεται και φθάνει στις 4.000 ευρώ, ενώ το δίπλωμα αφαιρείται για 8 χρόνια.

