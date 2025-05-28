Την άμεση ενίσχυση των μέτρων για την αποτροπή εισόδου του αφθώδους πυρετού στην ελληνική επικράτεια ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αφορμή την εμφάνιση πρωτογενούς εστίας της νόσου στην περιοχή της Σμύρνης, μόλις λίγα χιλιόμετρα από Χίο και Λέσβο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Αναστασία Αντωνέλλη, καλεί σε αυξημένη επαγρύπνηση όλους τους εμπλεκόμενους, υπογραμμίζοντας πως η πρόληψη είναι το πιο κρίσιμο εργαλείο για την προστασία της υγείας των ζώων και της πρωτογενούς παραγωγής στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ο αφθώδης πυρετός μεταδίδεται με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και με αερογενή τρόπο, διανύοντας αποστάσεις που ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα. Ο ιός προσβάλλει δίχηλα ζώα – βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους – με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για την κτηνοτροφία και τις εξαγωγικές δραστηριότητες.

Το 2025 ο αφθώδης πυρετός επανεμφανίζεται στην Ευρώπη με κρούσματα σε Γερμανία, Ουγγαρία και σοβαρή έξαρση στη Σλοβακία. Η Ελλάδα διατηρεί το καθεστώς «ελεύθερης από Αφθώδη Πυρετό χωρίς εμβολιασμό» .

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό κυρίως μέσω:

• του αναπνευστικού συστήματος (σε μηρυκαστικά, ακόμη και με ελάχιστη ποσότητα),

• του πεπτικού συστήματος (κυρίως στους χοίρους),

• καθώς και μέσω τραυμάτων, ιατρικών επεμβάσεων (τεχνητή γονιμοποίηση, εργαλεία, εμβόλια) ή μολυσμένων ζωοτροφών.

Η μετάδοση πραγματοποιείται:

• Άμεσα, με επαφή με νοσούντα ή φορείς,

• Έμμεσα, μέσω ανθρώπων, υποδημάτων, ρουχισμού, εξοπλισμού, οχημάτων,

•Μέσω προϊόντων ζωικής προέλευσης, γάλακτος, κρέατος, μη θερμικά επεξεργασμένων τροφών,

• Με αερογενή μετάδοση, ακόμη και σε απόσταση έως 300 χλμ πάνω από θάλασσα,

• Από άνθρωπο σε ζώα έως και 48 ώρες μετά την έκθεση — γι’ αυτό και συστήνεται καραντίνα 5–7 ημερών ή προσεκτικός καθαρισμός πριν την επαναείσοδο σε μονάδες.

Τα κύρια κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

• Φυσαλίδες, διαβρώσεις και έλκη στο στόμα, τη μύτη, τις θηλές και τα άκρα.

• Στοµατίτιδα µε σιελόρροια και έντονο τριγµό των δοντιών λόγω των αλλοιώσεων (φυσαλίδες και έλκη).

• Στα άκρα οι αλλοιώσεις βρίσκονται στα όρια µεταξύ του δέρµατος και της στεφάνης των χηλών, καθώς και στα µεσοδακτύλια διαστήµατα.

• Κατάπτωση, ανορεξία, πυρετός, μείωση της γαλακτοπαραγωγής

• Χαμηλή θνησιμότητα στα ενήλικα ζώα, αλλά υψηλή στα νεαρά(αιφνίδιοι θάνατοι λόγω µυοκαρδίτιδας).

Κατόπιν των ανώτερων ενημερώνουμε για τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου μέτρα πρόληψης των υπόχρεων εκ της Νομοθεσίας.

Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων προβάτων, αιγοειδών, βοοειδών και χοίρων πρέπει να ενισχύσουν τα μέτρα βιοπροφύλαξης για την αποφυγή εισόδου και διάδοσης ασθενειών. Σημαντικά μέτρα περιλαμβάνουν:

• Περίφραξη των εγκαταστάσεων και απολυμαντική τάφρο για οχήματα.

• Τακτικό καθαρισμό και απολύμανση χώρων, εξοπλισμού και οχημάτων με εγκεκριμένα σκευάσματα .

• Περιορισμό εισόδου ανθρώπων και οχημάτων που επισκέπτονται και άλλες εκμεταλλεύσεις.

• Καραντίνα 21 ημερών για νεοεισαχθέντα ζώα.

• Έλεγχο προέλευσης ζωοτροφών και εξοπλισμού, αποφυγή εισαγωγής από Τουρκία.

• Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που έχουν πρόσφατα ταξιδέψει στην Τουρκία.

• Απεντόμωση και καταπολέμηση παρασίτων στις εγκαταστάσεις.

• Σχετικά με την δραστηριότητα της Κουράς των κοπαδιών επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος μετάδοσης είναι αυξημένος και πρέπει,

α) το προσωπικό που διενεργεί την κουρά να τηρεί τις αρχές βιοασφάλειας (χρήση ιματι-σμού και ποδοναρίων μιάς χρήσης, απολυμαντικό στην είσοδο της εγκατάστασης, υγιεινή των χεριών),

β) τα κοπτικά εργαλεία και ο εξοπλισμός εν γένει να απολυμαίνονται συχνά κατά τη διάρκεια της χρήσης και οπωσδήποτε πριν και μετά το τέλος της χρήσης.

• Οι υπεύθυνοι των σφαγείων μεριμνούν για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης (χώρων, εξοπλισμού και οχημάτων).

• Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται, με εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοπροφύλαξης (καθαρισμός, απολύμανση τροχών μεταφορικών μέσων πριν την φόρτωση, πριν την εκφόρτωση και μετά την εκφόρτωση των ζώων, μέτρα ατομικής προστασίας των οδηγών κλπ.).

Τέλος οι κάτοικοι που ταξιδεύουν στην Τουρκία και μεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή πάρκα για επαγγελματικούς λόγους, αναψυχή ή κυνήγι, καλούνται να αποφεύγουν κατά την επιστροφή τους την επαφή με ευαίσθητα στα συγκεκριμένα νοσήματα ζώα και να περιορίζουν την πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις τους.

Εάν έχουν έρθει σε επαφή με τέτοια ζώα, θα πρέπει να απέχουν για τουλάχιστον 15 ημέρες από οποιαδήποτε επαφή με άλλα ευαίσθητα ζώα, ώστε να προληφθεί ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.

Οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων της χώρας, με έμφαση στην πρόληψη και τη γρήγορη ανταπόκριση σε κάθε πιθανή υγειονομική απειλή.

Το Τμήμα Υγείας Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Λέσβου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της Νόσου του Αφθώδους Πυρετού στα τηλέφωνα 2251047427 και 2251042236 .

