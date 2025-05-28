Ατύχημα με κεραία συρμού του τραμ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Γλυφάδα. Πρόκειται για τη γραμμή 7 στην πλατεία της Γλυφάδας. Ένα φορτηγό που είχε παραπάνω ύψος φέρεται να χτύπησε το καλώδιο σύνδεσης, το οποίο παραμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να πέσει ο παντογράφος του συρμού. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία της γραμμής 7 ανοδικά.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ προσωρινά διεξάγεται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος (Ελληνικό) - Αγία Τριάδα Πειραιά, λόγω τεχνικής βλάβης που προκλήθηκε στα καλώδια του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Γλυφάδας από διερχόμενο όχημα. Εξαιτίας του περιστατικού, σημειώθηκε ζημία σε παντογράφο συρμού του Τραμ, που ακολουθούσε. Τεχνικά συνεργεία της ΣΤΑ.ΣΥ βρίσκονται στο σημείο, για την αποκατάσταση της ζημίας».

Ειρήνη Δράγαση/ ΣΚΑΪ

Ειρήνη Δράγαση/ ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.