Ήταν υπερθέαμα, ήταν υπερπαραγωγή, ήταν μία μοναδική φιέστα αλλά κανείς δεν κατάλαβε αν ήταν τα 250 κλασικά αυτοκίνητα που έκλεψαν την παράσταση ή αν παράσταση ήταν το μεγαλύτερο σε πλήθος κοινό που κατέκλυσε τον παραλιακό πεζόδρομο του Αλίμου.

Με πρόχειρο υπολογισμό, περίπου 35.000 θεατές θαύμασαν, διασκέδασαν και έφυγαν, πολλοί μάλιστα μετά τη δύση του ηλίου που ήταν και το θεαματικό, ρομαντικό φινάλε αυτού του μηχανοκίνητου ρομάντζου. Και ενώ πολλά αυτοκίνητα, είχαν αποχωρήσει, πλήθος κόσμου παρέμεινε μέχρι αργά, ακούγοντας μουσική.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής 26 Μαΐου μπήκαν τα μοναδικά συλλεκτικά κομμάτια του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου (μία Jaguar E-Type και ένα σπάνιο Fiat) και μοναδικά οχήματα της Ariantique αλλά και πολλών ιδιωτών, με εντυπωσιακές παρουσίες του μακρινού παρελθόντος, στον ειδικό Very Important Car χώρο, πάνω στο πλούσιο γρασίδι όπου φιλοξενήθηκαν τα ιστορικότητα αλλά και τα μελλοντικά κλασικά, με «ομοβροντία» από Ferrari και Lamborghini του Πάρη Ηλιάδη, ενώ η ΔΕΗ blue φρόντισε ώστε να δουν οι επισκέπτες την παλιά κλασική Isetta παρέα με την αστραφτερή σύγχρονη ηλεκτροκίνητη, το αξέχαστο Fiat 500 με τον σημερινό ηλεκτρικό απόγονό του.

Κάθε λογής μοντέλα και… ηλικίες ξεχύθηκαν όμως σε όλο το μήκος του πεζόδρομου, στο αμφιθέατρο και στο τριγύρω γρασίδι, προσφέροντας ανεπανάληπτες εικόνες-ευκαιρία για σέλφι και προς τέρψη χιλιάδων φακών κάμερας. Οι θεατές φωτογράφισαν με μανία, υπολογίζεται δε ότι στη διάρκεια των 6 ωρών βγήκαν πάνω από 150.000 σέλφι, όσο τα δυο «αόρατα» drones της διοργάνωσης έπιαναν μοναδικά στιγμιότυπα έξω αλλά και μέσα από τα υπέροχα κλασικά. Μέχρι το μεσημέρι, πολλές οικογένειες με παιδιά είχαν στήσει τα απαραίτητα για ένα μοναδικό πικ-νικ ανάμεσα σε Rolls, Bentley, Jaguar, Ferrari, Lamborghini…

Άριστος οικοδεσπότης, όπως πάντα, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, κινήθηκε ανάμεσα σε τηλεοπτικές κάμερες, ζωντανές συνδέσεις και τους χιλιάδες «καλεσμένους» του και δήλωσε: «Τόσο η συμμετοχή κλασικών αριστουργημάτων, όσο και επισκεπτών ήταν μεγαλύτερη από τις προσδοκίες μας. Ο Άλιμος φιλοξένησε πάνω από 35.000 επισκέπτες που ήρθαν από νωρίς το πρωί, για μια υπέροχη Κυριακή. Το ACCS, που ξεκίνησε πριν έξι χρόνια σαν απόπειρα αναβίωσης των μεγάλων εκδηλώσεων για τετράτροχες, πολύτιμες “αντίκες,” έγινε θεσμός και κατέχει πια το ρεκόρ της χώρας μας για τις περισσότερες συμμετοχές και το μεγαλύτερο πλήθος θεατών. Κάτω από τη “μπαγκέτα” του Νίκου Μαστοράκη, η συμφωνία χρωμάτων, ήχων, γεύσεων και θάλασσας ήταν άψογη και υπέροχη.»

Αεικίνητος ο Νίκος Μαστοράκης, εμπνευστής και διοργανωτής αυτής της μεγαλύτερης «στατικής» έκθεσης κλασικών αυτοκινήτων της χώρας, είχε φροντίσει κάθε λεπτομέρεια από το «αρχηγείο» του στο Σινέ Άλιμος και είπε:«Όλα τα “μπράβο” που πήραμε από οδηγούς και θεατές, τα μοιράζομαι με άξιους και ακαταπόνητους συνεργάτες που φέτος ξεπέρασαν τον εαυτό τους, μία ομάδα εθελοντών αλλά και όλες τις Λέσχες, παλιές και νέες, που έφεραν τα καλύτερά τους αυτοκίνητα, την πείρα και τη γνώση τους. Τίποτα δεν θα ήταν εφικτό, χωρίς την εμπνευσμένη παρουσία του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη και τη φυσική ομορφιά του παραλιακού πεζόδρομου του Αλίμου. Είναι μία από τις φορές που το “θέατρο” είναι ισάξιο του “θεάματος.”

Πιστεύω λοιπόν ότι το θέαμα στο “γρασίδι” του VIC (Very Important Car) αλλά και των τριγύρω εκατοντάδων υπέροχων αυτοκινήτων, ήταν κάτι που

δεν είχε δει ποτέ ο μέσος Έλληνας. Από αύριο ετοιμάζουμε το ACCS VI που θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό και με… κυνήγι θησαυρού για τους οδηγούς.»

Την οπτική απόλαυση των επισκεπτών, συμπλήρωναν τα μεγαλύτερα hits των 60’s επιλεγμένα από το Radio Gold, τόσο που πολλοί διέσχιζαν τον πεζόδρομο... χορεύοντας!

Η μυρωδιά από τα φρεσκοψημένα cheese burgers και τα hot dogs απλωνόταν χιλιόμετρα μακριά, οι πεινασμένοι βρήκαν ανακουφιστικά χαμηλές τις τιμές που η διοργάνωση είχε συμφωνήσει με τους παρόχους της Volks Bar, ενώ οι «διψασμένοι» ήπιαν το mojito τους ή έναν παγωμένο freddο.

«Φιέστα με τα όλα της» χαρακτήρισαν την εκδήλωση οι οδηγοί που συμμετείχαν και που όλοι πήραν καπελάκια και δωράκια αναμνηστικά, ενώ οι επισκέπτες απέκτησαν όμορφα σουβενίρ σε αστείες τιμές στο νεότευκτο Gift Shop του πεζόδρομου.

Στο τέλος αυτού του πολύχρωμου happening, δόθηκαν από τον δήμαρχο τα βραβεία στα αυτοκίνητα και έγινε η live κλήρωση για μία Κυριακή με τη Rolls Royce του δήμου, με τυχερό τον αριθμό 394. H επιτροπή έδωσε τα βραβεία: Ωραιότερο αυτοκίνητο, η Ford Fairlane του 1955 του Έντουαρντ Νορούζνια, καλύτερο ιστορικό το Mercedes 280 SE του 1970 του Χρήστου Γεωργίου, (μέλη του ΣΙΣΠΑ και οι δυο) όμως ωραιότερο future classic αναδείχτηκε η κίτρινη Lamborghini 2005 από τη συλλογή του Πάρη Ηλιάδη.

Τόσο ο δήμαρχος όσο και ο Νίκος Μαστοράκης προσδοκούν πως του χρόνου οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν τα 300 αυτοκίνητα, σε ένα νέο και... διαδραστικό, για τους συμμετέχοντες, ACCS VI, δίνοντας ραντεβού την τελευταία Κυριακή του Μαΐου.

