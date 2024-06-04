ΑΑΔΕ: Λουκέτο 48 ωρών σε γνωστό καφέ-εστιατόριο της Βάρκιζας

Κλειστό για δύο ημέρες είναι από το πρωί ένα από τα πλέον γνωστά καφέ εστιατόρια της Βάρκιζας.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση, για τρεις εβδομάδες, από τις 7 έως τις 29 Μαΐου, είχε κόψει, αλλά δεν είχε διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ 1.890 αποδείξεις, συνολικής αξίας 33.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 5.400 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα, που ο έλεγχος διαπίστωνε όλα αυτά, ο λογιστής της εταιρείας άρχισε απομακρυσμένα να διαβιβάζει, κατόπιν εορτής, τις αποδείξεις, που είχε «ξεχάσει» το εστιατόριο να διαβιβάσει στο σύστημα.

Η επιχείρηση σφραγίστηκε για δύο μέρες, της επιβλήθηκε πρόστιμο 2.700 ευρώ, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλλο και φτερό τα φορολογικά της στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλες φορολογικές παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.