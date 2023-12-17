Συνολικά 899 παραβάσεις εκ των οποίων 661 για παράνομη στάθμευση, 107 για υπερβολική ταχύτητα, 4 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και 127 λοιπές παραβάσεις βεβαίωσαν κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης οι οποίοι πραγματοποίησαν ελέγχους στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Επιπρόσθετα, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Πέλλας, βραδινές ώρες χθες έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, παρείχαν συνδρομή πραγματοποιώντας ελέγχους οχημάτων, όπου διαπίστωσαν συνολικά 50 παραβάσεις που αφορούσαν σε παράνομη στάθμευση.

Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, σημειώνει η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

