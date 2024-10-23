The World’s 50 Best Bars: 2 ελληνικά στα 50 καλύτερα του κόσμου!

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή των «The World’s 50 Best Bars» στη Μαδρίτη, όπου και ανακοινώθηκε ο κατάλογος με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2024. Στον φετινό κατάλογο, που περιλαμβάνει μπαρ από 28 πόλεις, στην κορυφή βρέθηκε το Handshake Speakeasy, στην Πόλη του Μεξικού.

Το Handshake Speakeasy, που το 2023 ήταν στην τρίτη θέση του καταλόγου, βρίσκεται κρυμμένο στη γειτονιά Colonia Juárez στην Πόλη του Μεξικού. Εμπνευσμένο από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, διαθέτει ένα μινιμαλιστικό cocktail menu, με τον head bartender Eric Van Beek να χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές στην προετοιμασία, δημιουργώντας κοκτέιλ με απροσδόκητες γεύσεις και υφές.

Τα ελληνικά μπαρ που περιλαμβάνονται στα 50 καλύτερα του κόσμου

Δύο αθηναϊκά μπαρ συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 50 καλύτερων του κόσμου και μάλιστα, ψηλά στη λίστα. Πρώτο το «Line Athens», που κατάφερε να σκαρφαλώσει στη 6η θέση, από τη 12η που ήταν πέρυσι και το «Baba au Rum» που επίσης ανέβηκε πιο ψηλά στην κατάταξη και από 25ο το 2023 φέτος είναι στο νούμερο 17.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί και ο διευρυμένος κατάλογος των The World’s 50 Best Bars 2024, με τις θέσεις 51-100 των καλύτερων μπαρ του κόσμου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν το «The Bar in Front of the Bar» στη 51η θέση, το «The Clumsies» που μετά από πολυετή συνεχή παρουσία στα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου βρέθηκε φέτος στη 60η θέση και το «Barro Negro» στη 68η θέση.

Η λίστα των 50 World’s 50 Best Bars 2024

Handshake Speakeasy (Πόλη του Μεξικού) Bar Leone (Χονγκ Κονγκ) Sips (Βαρκελώνη) Tayēr + Elementary (Λονδίνο) Jigger & Pony (Σιγκαπούρη) Line (Αθήνα) Tres Monos (Μπουένος Άιρες) Alquímico (Καρταχένα) Zest (Σεούλ) Paradiso (Βαρκελώνη) Himkok (Όσλο) BKK Social Club (Μπανγκόκ) Connaught Bar (Λονδίνο) Double Chicken Please (Νέα Υόρκη) Overstory (Νέα Υόρκη) Lady Bee (Λίμα) Baba au Rum (Αθήνα) Coa (Χονγκ Κονγκ) The Cambridge Public House (Παρίσι) Tlecān (Πόλη του Μεξικού) Caretaker’s Cottage (Μελβούρνη) CoChinChina (Μπουένος Άιρες) Salmon Guru (Μαδρίτη) Martiny’s (Νέα Υόρκη) Bar Benfiddich (Τόκιο) Maybe Sammy (Σίδνεϋ) Superbueno(Νέα Υόρκη) Nutmeg & Clove (Σιγκαπούρη) Satan’s Whiskers (Λονδίνο) Panda & Sons (Εδιμβούργο) Tan Tan (Σάο Πάολο) Licorería Limantour (Πόλη του Μεξικού) Drink Kong (Ρώμη) Jewel of the South (Νέα Ορλεάνη) Byrdi (Μελβούρνη) Locale Firenze (Φλωρεντία) Scarfes Bar (Λονδίνο) Moebius Milano (Μιλάνο) Bar Nouveau (Παρίσι) Mimi Kakushi (Ντουμπάι) Bar Us (Μπανγκόκ) Virtù (Τόκιο) Atlas (Σιγκαπούρη) La Sala de Laura (Μπογκοτά) Röda Huset (Στοκχόλμη) Florería Atlántico (Μπουένος Άιρες) Analogue Initiative (Σιγκαπούρη) El Gallo Altanero (Γκουανταλαχάρα) Danico (Παρίσι) 1930 (Μιλάνο)



