Ο Οκτώβριος είναι ο πιο κατάλληλος μήνας για να φτιάξουμε μουστοκούλουρα με φρέσκο μούστο ή απλά με πετιμέζι. Εδώ τα κάνουμε με πετιμέζι που είναι πιο εύκολο να το βρούμε και να το διαχειριστούμε. Δοκιμάστε τα και να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν ανάρπαστα!

Υλικά (για περίπου 25 μουστοκούλουρα)



120 γρ καστανή ακατέργαστη ζάχαρη (τύπου demerara)

120 ml ελαφρύ ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο (ή μισό-μισό)

150 ml πετιμέζι

15 ml κονιάκ

120 ml φρέσκο χυμό πορτοκάλι

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

2 ¼ κ.γ. τριμμένη κανέλα

½ κ.γ. τριμμένο γαρίφαλο

¼ κ.γ. αλάτι

Περίπου 550 γρ. αλεύρι μαλακό

Εκτέλεση

1. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το λάδι σε ένα μπολ και ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.

2. Προσθέτουμε το πετιμέζι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3. Προσθέτουμε μέσα το κονιάκ και ανακατεύουμε.

4. Βάζουμε το χυμό πορτοκάλι σε μια μεγάλη κούπα ή ποτήρι και μέσα ανακατεύουμε τη σόδα. Προσοχή θα φουσκώσει!

5. Αδειάζουμε την πορτοκαλάδα μέσα στο μπολ με το μείγμα και ανακατεύουμε καλά με το σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά τα υλικά.

6. Ανακατεύουμε μέσα την κανέλλα, το γαρίφαλο και το αλάτι.

7. Προσθέτουμε το μπέικινγκ πάουντερ και σταδιακά το αλεύρι ανακατεύοντας και μόλις αρχίζει να σχηματίζεται ζύμη αλλάζουμε το σύρμα με μια σπάτουλα σιλικόνης ή ξύλινη κουτάλα.

8. Προσθέτουμε σιγά-σιγά, ανακατεύοντας με τη σπάτουλα, όσο αλεύρι χρειάζεται μέχρι η ζύμη μας να είναι λεία και να πλάθεται εύκολα σε μπαλάκι χωρίς να κολλάει στα χέρια. Δεν θέλουμε να την ανακατέψουμε πάρα πολύ τη ζύμη για να βγουν αφράτα τα μουστοκούλουρα.

9. Τη σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και την αφήνουμε να ξεκουραστεί 10-15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.

10. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 C και ντύνουμε δυο λαμαρίνες με λαδόκολλα.

11. Πλάθουμε μπαλάκια στο μέγεθος ενός καρυδιού και στη συνέχεια χοντρό κορδόνι.

12. Πιάνουμε τη μια άκρη του κορδονιού και τυλίγουμε σε σπιράλ, σαν σαλιγκάρι.

13. Τοποθετούμε τα μουστοκούλουρα στις λαμαρίνες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους γιατί θα φουσκώσουν.

14. Ψήνουμε για περίπου 15-20 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν ωραία και να ροδίσουν ελαφρώς. Δεν θέλουμε να πάρουν πολύ χρώμα ούτε να τα παραψήσουμε γιατί θα βγουν στεγνά και πιο τραγανά.

15. Τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο πριν τα κουνήσουμε από το ταψί για να σταθεροποιηθούν.

16. Τα αποθηκεύουμε σε δοχείο που κλείνει αεροστεγώς για να διατηρηθούν φρέσκα και μαλακά.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.