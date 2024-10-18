Αυτές οι εύκολες πατάτες wedges θα γίνουν το αγαπημένο σου συνοδευτικό

Δεν είναι υπερβολή να πω ότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο χωρίς πατάτες. Από πουρέ μέχρι τηγανητές σε μορφή κροκέτας, δεν υπάρχει σχεδόν καμία εκδοχή της πατάτας που να μην με ενθουσιάζει. Ωστόσο, το μόνο μου παράπονο είναι ότι οι πατάτες συχνά χρειάζονται πολύ χρόνο για να μαγειρευτούν, λόγω της πυκνότητάς τους και της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε άμυλο.

Αυτός ο αυξημένος χρόνος μαγειρέματος, σε συνδυασμό με το πολυάσχολο πρόγραμμά μου, με έκανε να αναζητώ νέες συνταγές πατάτας που απαιτούν όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο. Ευτυχώς, το TikTok (για άλλη μια φορά) απάντησε στις πατατο-προσευχές μου.

Αυτή η εύκολη συνταγή, που μοιράστηκε η χρήστης του TikTok @nutrientmatters, δημιουργεί wedges πατάτας που είναι τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, με ελάχιστη προσπάθεια από την πλευρά του μάγειρα. Μπορούν να φτιαχτούν εύκολα είτε στον φούρνο, είτε στο air fryer, και γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές όταν βουτηχτούν στη σάλτσα μελιού και μουστάρδας που προτείνει η @nutrientmatters στο βίντεο της.

Δοκίμασέ τες! Και αν καταλήξεις να τις φας όλες πριν καν φτάσουν στο πιάτο, να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη!

Εύκολες Πατάτες Wedges

Χρόνος Προετοιμασίας: 10 λεπτά

Χρόνος Μαγειρέματος: 45-55 λεπτά

Μερίδες: 4-6

Υλικά:

6-8 κίτρινες πατάτες

3-4 κουταλιές της σούπας λάδι αβοκάντο

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

1/2 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη

1/2 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένες νιφάδες κόκκινης πιπεριάς

1/2 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο μαϊντανό

Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση



Για τη σάλτσα ντιπ:

1/3 φλιτζανιού μαγιονέζα

1 κουταλιά της σούπας κίτρινη μουστάρδα

1 κουταλιά της σούπας μέλι

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο μαϊντανό

Αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση

Οδηγίες:

Καθάρισε τις πατάτες και κόψε τις κατά μήκος σε τέταρτα, και στη συνέχεια κόψε τα τέταρτα στη μέση.

Βάλε σε μια κατσαρόλα νερό να βράσει και πρόσθεσε τις ωμές πατάτες.

Βράσε τις πατάτες για 8-10 λεπτά και στη συνέχεια στράγγισέ τες.

Όσο βράζουν οι πατάτες, ανακάτεψε το λάδι και τα καρυκεύματα σε ένα μικρό μπολ και άφησέ το στην άκρη.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C.

Άλειψε τις μισοβρασμένες πατάτες με το αρωματισμένο λάδι και τοποθέτησέ τες σε ένα ταψί, με την φλούδα προς τα κάτω.

Ψήσε τις πατάτες στον φούρνο για 45-55 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές και να ροδίσουν.

Όσο ψήνονται οι πατάτες, ανακάτεψε τα υλικά για τη σάλτσα ντιπ σε ένα μικρό μπολάκι.

Όταν οι πατάτες είναι έτοιμες, βγάλ’ τις από τον φούρνο και σερβίρισέ τις αμέσως μαζί με τη σάλτσα.

