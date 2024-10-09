Εκπλήξεις έκρυβε η ανακοίνωση του διευρυμένου καταλόγου των «The World’s 50 Best Bars 2024», που ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες, με τις θέσεις 51-100 των καλύτερων μπαρ του κόσμου.



Ο κατάλογος, που περιλαμβάνει μπαρ από 35 διαφορετικές πόλεις σε όλο τον κόσμο, έχει 12 νέες συμμετοχές από το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη, τη Μαδρίτη, το Τορόντο, το Ντουμπάι, την Κοπεγχάγη, το Χονγκ Κονγκ, τη Σρι Λάνκα και την Κουάλα Λουμπούρ.

Ανάμεσά τους συναντάμε και τρία ελληνικά μπαρ, στις θέσεις 51, 60 και 68. Συγκεκριμένα, το «The Bar in Front of the Bar» που πέρυσι βρισκόταν στην 98η θέση κατάφερε φέτος να σκαρφαλώσει στην 51η, το «The Clumsies» μετά από πολυετή συνεχή παρουσία στα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου βρίσκεται φέτος στην 60η θέση, ενώ στην 68η είναι για το 2024 το «Barro Negro» που ανέβηκε 2 θέσεις παραπάνω σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

Η επίσημη τελετή των The World’s 50 Best Bars θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, στις 22 Οκτωβρίου, όπου και θα ανακοινωθεί ο κατάλογος με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2024.

Η πλήρης λίστα για τις θέσεις 51-100:

51. The Bar in Front of the Bar (Αθήνα)

52. Kwãnt Mayfair (Λονδίνο)

53. Freni e Frizioni (Ρώμη)

54. The SG Club (Τόκιο)

55. Arca (Τουλούμ)

56. Cat Bite Club (Σιγκαπούρη)

57. Mahaniyom Cocktail Bar (Μπανγκόκ)

58. Argo (Χονγκ Κονγκ)

59. Little Red Door (Παρίσι)

60. The Clumsies (Αθήνα)

61. A Bar with Shapes for a Name (Λονδίνο)

62. Mirror Bar (Μπρατισλάβα)

63. Hope & Sesame (Γκουανγκτζόου)

64. Thunderbolt (Λος Άντζελες)

65. Angelita (Μαδρίτη)

66. Café La Trova (Μαϊάμι)

67. Native (Σιγκαπούρη)

68. Barro Negro (Αθήνα)

69. Carnaval (Λίμα)

70. Bar Pompette (Τορόντο)

71. Bar Cham (Σεούλ)

72. Svanen (Όσλο)

73. Wax On (Βερολίνο)

74. Night Hawk (Σιγκαπούρη)

75. Hero Bar (Ναϊρόμπι)

76. LPM Dubai (Ντουμπάι)

77. Bird (Κοπεγχάγη)

78. L’Antiquario (Νάπολη)

79. Dante (Νέα Υόρκη)

80. Katana Kitten (Νέα Υόρκη)

81. Sin + Tax (Γιοχάνεσμπουργκ)

82. The Savory Project (Χονγκ Κονγκ)

83. Baltra Bar (Πόλη του Μεξικoύ)

84. Attaboy (Νέα Υόρκη)

85. Vesper (Μπανγκόκ)

86. Smoke & Bitters (Hiriketiya)

87. Rayo (Πόλη του Μεξικoύ)

88. Pacific Cocktail Haven (Σαν Φρανσίσκο)

89. The Bellwood (Τόκιο)

90. Amaro (Λονδίνο)

91. Zapote Bar (Playa del Carmen)

92. Camparino in Galleria (Μιλάνο)

93. Hanky Panky (Πόλη του Μεξικoύ)

94. Red Frog (Λισαβόνα)

95. Nouvelle Vague (Τίρανα)

96. Cantina OK! (Σίδνεϋ)

97. Employees Only (Νέα Υόρκη)

98. Penrose (Κουάλα Λουμπούρ)

99. Viajante87 (Λονδίνο)

100. Above Board (Μελβούρνη)



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.