Μπορείς να το προσφέρει και σαν σαλάτα προσθέτοντας ένα ματσάκι ρόκα ή σαν ελαφρύ κυρίως γεύμα.

Όπως και να έχει, δεν χρειάζεται να πετάς τα φύλλα του παντζαριού γιατί έχουν όλα τα καλά του παντζαριού, με εντελώς διαφορετική υφή. Ακόμα και τα πιο χοντρά κοτσάνια, άμα ψηθούν γίνονται τρυφερά και ιδανική προσθήκη σε πολλές συνταγές όπως για παράδειγμα σε μια σπανακόπιτα.

Υλικά για 2 άτομα ως συνοδευτικό:

Φύλλα και κλωνάρια από 2-3 παντζάρια

1-2 κ.γ. ελαιόλαδο

2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1-2 σκελίδες σκόρδο

1 παντζάρι ψημένο, εάν έχουμε

1 κ.σ. κάπαρη

1 κούπα έτοιμη κινόα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

άνηθο ψιλοκομμένο

λίγο λεμόνι

1 κεσεδάκι τυρί cottage

Πώς θα το φτιάξεις:

Πλένουμε καλά και κόβουμε τα κλωνάρια παντζαριού σε μεγάλα κομμάτια, περίπου 5 εκ. Τα βουτάμε σε μία κατσαρόλα με κοχλάζον, αλατισμένο νερό και τα αφήνουμε για 2-3′. Τα στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Εν τω μεταξύ σε ένα τηγάνι, πάνω σε μέτρια φωτιά ζεσταίνουμε το λάδι και προσθέτουμε το κρεμμυδάκι και το σκόρδο. Ανακατεύουμε και σωτάρουμε για 1-2′ μέχρι να ελευθερώσουν τα αρώματά τους. Προσθέτουμε τα παντζαρόφυλλα την κάπαρη, το κομμένο παντζάρι και ανακατεύουμε για 3-4′ μέχρι να μαραθούν λίγο ακόμα τα φύλλα. Τέλος προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, την κινόα και τον άνηθο και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει η κινόα ροζ και να ζεσταθεί (εάν την είχαμε στο ψυγείο). Προσθέτουμε μερικές σταγόνες χυμό λεμονιού και λίγο ξύσμα, εάν θέλουμε. Σερβίρουμε προσθέτοντας το τυρί cottage από πάνω.

