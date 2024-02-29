Για να φτιάξεις μία κρεμώδη σούπα μπορείς να βάλεις καρότο, σέλινο, πατάτα, σκόρδο, αλεύρι, άμυλο καλαμποκιού, ζωμός λαχανικών ή κοτόπουλου, γάλα ή κρέμα γάλακτος ή μισό-μισό, καυτερή σάλτσα, πάπρικα, μουστάρδα, καγιέν ή μοσχοκάρυδο.

Εδώ χρειάζεσαι μόνο πολύ μπρόκολο, cheddar και κρεμμύδι. Το τριμμένο τσένταρ έχει διπλό καθήκον: δίνει μια κρεμώδη-μεταξένια σούπα και μετατρέπει τις μπουκίτσες μπρόκολου σε αλμυρό σνακ.

Τι θα χρειαστείς:

2 μέτρια συν 1 μεγάλο κρεμμύδια κομμένα σε κύβους

λάδι

2 κιλά μπρόκολο (περίπου 2 μεγάλα ή 4 μέτρια)

αλάτι

240 γρ. τριμμένο τσένταρ

Πώς θα τη φτιάξεις:

Ζεσταίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Ρίχνουμε λίγο λάδι σε μια κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και μια μεγάλη πρέζα αλάτι. Μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας και χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία αν χρειάζεται, μέχρι τα κομμάτια να μαλακώσουν και να αρχίσουν να ροδίζουν, περίπου 12 λεπτά. Κόβουμε το μπρόκολο σε μεγέθους μπουκιάς και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Βάζουμε τα μισά από αυτά στο μπολ και τα άλλα μισά σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Όταν τα κρεμμύδια είναι έτοιμα, προσθέτουμε 6 φλιτζάνια νερό στην κατσαρόλα, μαζί με λίγο αλάτι ακόμα. Δυναμώνουμε τη θερμοκρασία για να πάρει βράση το νερό. Όσο ζεσταίνεται το νερό, περιχύνουμε με λάδι τα μπουκέτα μπρόκολου στη λαμαρίνα και τα πασπαλίζουμε με αλάτι. Ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν τα κοτσάνια. Όταν το νερό βράζει, προσθέτουμε τα κοτσάνια και τα μπουκετάκια του μπρόκολου που έχουμε στο μπολ. Βράζουμε μέχρι τα κοτσάνια του μπρόκολου να μαλακώσουν, περίπου 8 λεπτά. Με μια τρυπητή κουτάλα μεταφέρουμε τα κρεμμύδια και το μπρόκολο από την κατσαρόλα στο μπλέντερ. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το τριμμένο τσένταρ στο μπλέντερ και κρατάμε το 1/4 του. Ανακατεύουμε ξανά. Προσθέτουμε 2 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών από την κατσαρόλα και πολτοποιούμε ξανά. Όταν το ψητό μπρόκολο είναι έτοιμο, βγάζουμε το ταψί από το φούρνο. Πασπαλίζουμε το υπόλοιπο 1/4 φλιτζάνι τριμμένο τυρί πάνω από τα ψητά μπουκετάκια μπρόκολου και στο ταψί και ψήνουμε μέχρι το τυρί να ροδίσει, περίπου 5 λεπτά. Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει. Μοιράζουμε τη σούπα σε 4 μπολ και μοιράζουμε ομοιόμορφα από πάνω τα τραγανά μπουκετάκια μπρόκολου, κρουτόν, baby σπανάκι, μπέικον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.