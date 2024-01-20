Σπιτικές υγιεινές μπάρες γκρανόλα με φυστικοβούτυρο. Αυτές οι μαστιχωτές μπάρες συνδυάζονται εύκολα με πολλά και είναι νόστιμες με λίγη έξτρα μαύρη σοκολάτα.

Τι θα χρειαστείς:

½ φλιτζάνι κρεμώδες φυσικό φυστικοβούτυρο

1 1/2 κουταλιά της σούπας παρθένο λάδι καρύδας

3 κουταλιές της σούπας μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1/3 της κούπας τριμμένο λιναρόσπορο

1 κουταλιά της σούπας σπόρους chia

½ φλιτζάνι βρώμη, χωρίς γλουτένη

1/3 φλιτζάνι καβουρδισμένα αμύγδαλα, χοντροκομμένα* (ή πεκάν)

¼ φλιτζάνι καρύδα χωρίς ζάχαρη τριμμένη

Για από πάνω:

2 κουταλιές της σούπας αμύγδαλα καβουρδισμένα, χοντροκομμένα

2 κουταλιές της σούπας τσιπς μαύρης σοκολάτας

½ κουταλάκι του γλυκού λάδι καρύδας

Πώς θα το φτιάξεις:

Πρόσθεσε το φυστικοβούτυρο, το λάδι καρύδας, το μέλι, τη βανίλια και την κανέλα σε μια μέτρια κατσαρόλα και σε χαμηλή φωτιά. Ανακάτεψε κάθε τόσο μέχρι το μείγμα να γίνει λείο και κρεμώδες. Αποσύρε από τη φωτιά και ανακάτεψε γρήγορα τον λιναρόσπορο, chia και βρώμη. Πρόσθεσε τα αμύγδαλα και την τριμμένη καρύδα και ανακάτεψε μέχρι να ενωθούν. Στρώσε ένα ταψί με λαδόκολλα. Ρίξε μέσα το μείγμα της granola και άπλωσε ομοιόμορφα, στη συνέχεια πίεσε να στρώσει καλά στο ταψί. Από πάνω πασπάλισε τα υπόλοιπα καβουρδισμένα αμύγδαλα. Βάλε τα κομματάκια μαύρης σοκολάτας και ½ κουταλάκι του γλυκού λάδι καρύδας σε ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Ψήσε στα μικροκύματα σε στάδια των 30 δευτερολέπτων, ανακατεύοντας ενδιάμεσα μέχρι το μείγμα να γίνει τελείως λείο. Περιχύσε διαγώνια πάνω από τις μπάρες. Σκέπασε τις μπάρες με αλουμινόχαρτο και βάλε τις στην κατάψυξη για 15-20 λεπτά ή στο ψυγείο για 30 λεπτά-1 ώρα ή μέχρι να σφίξει το μείγμα. Βγάλε τις μπάρες από το ταψί και κόψε σε 8 μπάρες. Αποθήκευσε τις μπάρες στο ψυγείο, θα διαρκέσουν έως και 1 εβδομάδα στο ψυγείο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.