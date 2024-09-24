Αυστηροποίηση της διαδικασίας και των προθεσμιών για την τοποθέτηση των ειδικών ταμπελών στο εσωτερικό των ταξί με τις οποίες οι επαγγελματίες θα ενημερώνουν τους πολίτες για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών και μέσω POS προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρίστος Δήμας και Θάνος Πετραλιάς.

Το νέο αυστηρότερο πλαίσιο κρίθηκε απαραίτητο καθότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) αρνήθηκε να παραλάβει τις ειδικές ταμπέλες προκειμένου να τις διανείμει στα μέλη της και στη συνέχεια εκείνα να τις επικολλήσουν στα οχήματα τους. Υπενθυμίζεται πως οι ταμπέλες αυτές παρήχθησαν από την ΑΑΔΕ, με μηδενικό κόστος για τους ιδιοκτήτες ταξί και ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αντίστοιχων σημάνσεων που έχουν εγκατασταθεί σε ταξί πολλών άλλων ευρωπαϊκών πόλεων (Βαρκελώνη, Στοκχόλμη, Βουδαπέστη, Μαδρίτη κα).

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται, παράλληλα, η υποχρέωση διανομής των ειδικών ταμπελών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) και σε περίπτωση εκ νέου άρνησης της τότε προβλέπεται η διανομή τους από τα κατά τόπους σωματεία. Για όσα σωματεία αρνηθούν και αυτά να διευκολύνουν τους εκμεταλλευτές ταξί, παραλαμβάνοντας και διανέμοντας σε αυτούς τις ταμπέλες που έχει παράξει η ΑΑΔΕ, τότε προβλέπεται η υποχρέωση παραγωγής ταμπελών από τους ίδιους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες ταξί, με δική τους χρέωση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ΑΑΔΕ.

Όσοι ιδιοκτήτες ταξί αρνηθούν να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις του νόμου τότε προβλέπεται η επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου! Οι εκπρόσωποι των ταξί είχαν την υποχρέωση να παραλάβουν και στη συνέχεια να διανείμουν την ειδική σήμανση που ενημερώνει τους πελάτες για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών και μέσω POS. Η άρνηση παραλαβής των σημάνσεων -που δωρεάν παρήγε για τους επαγγελματίες ταξί η ΑΑΔΕ- πρακτικά σημαίνει άρνηση εφαρμογής της νομοθεσίας. Δεν θα γίνω απλός παρατηρητής της παρανομίας ούτε είμαι πρόθυμος στο να κλείνω τα μάτια σε περιπτώσεις άρνησης εφαρμογής του νόμου. Για αυτό και προχωρούμε σε αυστηροποίηση των προθεσμιών και της συνολικής διαδικασίας προκειμένου το πολύ σε 5 εβδομάδες από σήμερα οι επαγγελματίες ταξί να έχουν υλοποιήσει την υποχρέωση τους. Μια υποχρέωση που ισχύει άλλωστε σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης!».

Αναλυτικά, η διαδικασία και τα αυστηρά χρονικά πλαίσια που προβλέπονται για την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδικών σημάνσεων αναλύονται ως εξής:

Οι επαγγελματίες ταξί οφείλουν να έχουν επικολλήσει την ταμπέλα στο όχημα ταξί που εκμεταλλεύονται μέχρι εντός 3 εβδομάδων από την παραλαβή της από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) και τα σωματεία που είναι μέλη αυτής.

Η ΑΑΔΕ απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στην ΠΟΕΙΑΤΑ για την παραλαβή των ταμπελών και η τελευταία οφείλει, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, να γνωστοποιήσει τον υπεύθυνο παραλαβής και τον τρόπο παραλαβής των ταμπελών από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής από την Πανελλήνια Ομοσπονδία ή άπρακτης παρέλευσης της πενθήμερης προθεσμίας, τα πρωτοβάθμια σωματεία έχουν υποχρέωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη γνωστοποίηση της άπρακτης παρέλευσης ή άρνησης παραλαβής από την Ομοσπονδία, να ενημερώσουν ψηφιακά στην ΑΑΔΕ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση aadesupplies@aade.gr, ότι θα παραλάβουν τις εν λόγω ταμπέλες για τους υπόχρεους της περιφέρειάς τους, δηλώνοντας τον υπεύθυνο παραλαβής και τον τρόπο παραλαβής που επιθυμούν. Οι τρόποι παραλαβής είναι είτε από εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ ή με αποστολή μέσω ταχυμεταφοράς με δική τους χρέωση. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται προθεσμία επικόλλησης των ταμπελών στα οχήματα ταξί 3 εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής των σημάνσεων.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής από σωματείο ή άπρακτης παρόδου της δεκαήμερης προθεσμίας, οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την παραγωγή ταμπελών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί και στην συνέχεια να προχωρήσουν στην επικόλλησή τους στα οχήματα ταξί, εντός 3 εβδομάδων από την εκπνοή της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας.

Εντός 5 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας, τα πρωτοβάθμια σωματεία που παρέλαβαν ταμπέλες υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ κατάλογο των υπόχρεων που παρέλαβαν από αυτά τις ταμπέλες μαζί με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών.



