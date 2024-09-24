Πακέτο μέτρων μείωσης του κόστους για στεγαστικά δάνεια ύψους 5,3 τρισ. δολαρίων, καθώς επίσης και 113 δισ. δολάρίων για στήριξη των μετοχών με μειώσεις επιτοκίων και διευκολύνσεις, για να μην χαθεί ο στόχος για ανάπτυξη 5%, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε σημαντικό πακέτο μέτρων που στοχεύουν στην αναζωογόνηση της οικονομίας της χώρας.

Ο διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας ανακοίνωσε σχέδια για μείωση του κόστους δανεισμού και για να επιτρέψει στις τράπεζες να αυξήσουν τον δανεισμό τους.

Οι τιμές των μετοχών είναι 40% κάτω από το υψηλό του 2021, οι τιμές των ακινήτων κατέγραψαν τον περασμένο μήνα τη μεγαλύτερη πτώση από το 2014 και η Κίνα κινδυνεύει για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια να χάσει τον στόχο ανάπτυξης.

Άνοδο κοντά στο 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, ενώ το χρηματιστήριο της Κίνας εκτοξεύτηκε κατά 4% σε συνέχεια των αποφάσεων της Κεντρικής Τράπεζας.

Η κίνηση έρχεται μετά από μια σειρά απογοητευτικών στοιχείων που αύξησαν τις προσδοκίες τους τελευταίους μήνες ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα χάσει τον δικό της στόχο για ανάπτυξη 5% φέτος.

Τα νέα μέτρα τόνωσης της οικονομίας της Κίνας έρχονται λίγες μέρες αφότου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα επιτόκια για πρώτη φορά σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια με μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη μείωση.

