Από τα ταξί θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ειδικής σήμανσης, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ότι ο επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να δέχεται πληρωμή με κάρτα, όπως προαναγγέλλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρει - σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα»- ότι «με υπουργική απόφαση, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, το μέτρο αυτό θα ξεκινήσει με τα ταξί, τα οποία θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση, στα ελληνικά και αγγλικά, ότι είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμή με κάρτα εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης. Ξεκινάμε από κλάδους που αφορούν στους πολλούς και τα ταξί αφορούν και στο τουριστικό μας προϊόν». Σημειώνεται ότι η παράλειψη εφαρμογής του μέτρου από τους υπόχρεους επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ ή τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρει ότι αναμένεται από την Κομισιόν η έγκριση για την καθολική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις, ο κ. Χατζηδάκης προαναγγέλλει ότι «από του χρόνου ο στόχος είναι οι φορολογικές δηλώσεις να ξεκινούν τον Μάρτιο και να ολοκληρώνονται τον Ιούνιο. Όμως, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει εντός του πρώτου διμήνου να έχουν αναρτήσει τα απαραίτητα παραστατικά, διαφορετικά θα υπάρξουν μεγάλες κυρώσεις για αυτούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.