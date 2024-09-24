Τα λεγόμενα «δυναμικά», πορτοκαλί τιμολόγια θα έχουν στη διάθεσή τους από τον Οκτώβριο οι καταναλωτές ρεύματος.

Το πορτοκαλί τιμολόγιο θα κοστολογεί την κιλοβατώρα ώρα- ώρα μέσα στο 24ωρο και θα δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να «προγραμματίζουν» τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών τους στις ώρες που η χρέωση είναι πιο χαμηλή.

Ουσιαστικά, το πορτοκαλί τιμολόγια είναι χρήσιμο στους καταναλωτές που μπορούν να είναι ευέλικτοι στις οικιακές δουλειές όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων, μαγείρεμα κτλ και να τις μετακινούν στη ζώνη χαμηλής χρέωσης, από τις 11 το πρωί έως το 4 το μεσημέρι, ή αυτούς που έχουν άνθρωπο στο σπίτι εκείνες της ώρες.

Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΪ ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον ενδιαφέρεται να μπει στο δυναμικό τιμολόγιο είναι να έχει εγκαταστήσει τον «έξυπνο μετρητή» ρεύματος.

Επίσης, το μέτρο του πορτοκαλί τιμολογίου, σύμφωνα με τον κο Χριστοδουλίδη, θα είναι πιο χρηστικό στους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν εξοικονόμηση ρυθμίζοντας τις γραμμές παραγωγής ή τις ενεργοβόρες συσκευές τις ώρες χαμηλής κατανάλωσης.

Πηγή: skai.gr

