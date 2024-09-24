«Ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα της ιστορίας της» έχει η Γαλλία και η κατάσταση «είναι σοβαρή», δήλωσε ο νέος υπουργός Οικονομίας Αντουάν Αρμάν στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

«Εκτός ενός ή δύο χρόνων εξαιρετικού χαρακτήρα κρίσης τα τελευταία πενήντα χρόνια, έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα της ιστορίας μας. Η κατάσταση είναι σοβαρή», είπε καθώς διαδικασία για υπερβάλλον έλλειμμα έχει κινηθεί από τις Βρυξέλλες κατά της Γαλλίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Les Echos, το υπουργείο Οικονομίας αναμένει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φθάσει το 6% το 2024, πολύ περισσότερο του 5,1% σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη. Ο υπουργός απέφυγε να απαντήσει αν η Γαλλία θα τηρήσει την πρόβλεψη για φέτος και δήλωσε ότι εργάζεται ώστε μία αξιόπιστη πρόβλεψη για την κατάσταση να παρουσιασθεί σύντομα.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης για ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις, τις οποίες ο Πατρίκ Μαρτέν, επικεφαλής της συνδικάτου των εργοδοτών Medef, δήλωσε «έτοιμος να συζητήσει» υπό όρους, ο υπουργός Οικονομίας απάντησε: «Θα συνεργασθούμε μαζί του, με το σύνολο των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, με τους κοινωνικούς εταίρους, φυσικά». «Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους πρέπει να επαναληφθεί».

«Θα εργασθούμε ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης. (...) Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι ενδεχόμενες φορολογικές αυξήσεις που θα επιβληθούν δεν θα εμποδίσουν την οικονομική μας ανάπτυξη, δεν θα εμποδίσουν την δημιουργία θέσεων εργασίας», είπε.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Μισέλ Μπαρνιέ αναφέρθηκε την Κυριακή στην πιθανότητα στοχευμένης φορολόγησης των πλουσιότερων ή των μεγάλων επιχειρήσεων για την ανάταξη της δημοσιονομική κατάστασης της χώρας, που απειλείται από νέα παρεκτροπή του ελλείμματος αυτόν τον χρόνο, έπειτα από την πρώτη παρεκτροπή του 2023.

«Οι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλες περιουσίες, οι οποίοι άλλωστε μερικές φορές δεν πληρώνουν μεγάλη φορολογία, (...) θα το δούμε τις προσεχείς εβδομάδες(...): Μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερο στην κατάσταση που ζούμε;».

Η γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να καταθέσει στις αρχές Οκτωβρίου, με πρωτοφανή καθυστέρηση, σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 με στόχο την ανάταξη των δημοσιονομικών της χώρας.

Ο Αντουάν Αρμάν επανέλαβε ότι η ενδεχόμενη αύξηση της φορολογίας δεν θα αφορά τις μεσαίες τάξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

