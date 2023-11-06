Το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής – το οποίο ενσωματώνει ρυθμίσεις που αλλάζουν άρδην το τοπίο της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών – δεν έχει καν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αλλά οι πρώτες συζητήσεις για το ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις του υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη αρχίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr η ηγεσία του υπουργείου μετά την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων που εκκρεμεί – είναι και το νομοσχέδιο για τους servicers και τις διευκολύνσεις στους δανειολήπτες – θα στρέψει, στη νέα χρονιά πια, το βλέμμα της στη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια και σύντομα ο Κωστής Χατζηδάκης θα δεχτεί τη σχετική εισήγηση.

Αξιωματούχος του υπουργείου σχολίαζε ότι έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η κλίμακα φορολόγησης, ευνοεί την φοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή είναι το μεγάλο στοίχημα της δεύτερης τετραετίας. Βούληση λοιπόν του ΥΠΟΙΚ είναι να παρέμβει στην κλίμακα.

Με το ισχύον σύστημα οι πρώτες 12.000€ εισοδήματος φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Από τις 12.001 έως τις 35.000€ ο συντελεστής εκτοξεύεται στο 35% και το υπερβάλλον εισόδημα έχει συντελεστή 45%.

Ένας φορολογούμενος δηλαδή με εισόδημα 12.000€ , θα πληρώσει φόρο 1.800€.

Στις 15.000€ εισόδημα ο φόρος εκτοξεύεται στις 2.850€

Σε αυτό το μεγάλο κενό μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κλιμακίου βλέπουν στο υπουργείο ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να....ανθίσει.

Η παρεμβολή ενός ακόμη ενδιάμεσου συντελεστή θα ήταν η προφανής λύσει για τους περισσότερους αλλά από το υπουργείο οικονομικών διαμηνύουν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πουν αν αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Την ίδια στιγμή, την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης τους επιθυμούν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και το έχουν καταστήσει σαφές και στο οικονομικό επιτελείο.

Θέτουν θέμα ηθικής τάξης καθώς όπως υποστηρίζουν έχουν μειωθεί όλοι οι άμεσοι φόροι πλην αυτών της δικής τους φορολόγησης. Εκτιμούν ότι το παρόν σύστημα είναι αντιπαραγωγικό αφού τους ωθεί στην βραχυχρόνια μίσθωση που επιτείνει το πρόγραμμα στέγασης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Επιθυμία των ιδιοκτητών ακινήτων σύμφωνα με πληροφορίες είναι η μείωση των συντελεστών κατά 50%. Να πάμε δηλαδή σε ένα σύστημα με συντελεστή 7,5% για τις πρώτες 12.000€, 17,5% για το τμήμα από 12.001€ έως 35.000€ και 22,5% για το υπερβάλλον.

Δεν θα έλεγαν όχι φυσικά και σε μια οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 10 μονάδες καθώς ένα μοντέλο με συντελεστές 5% - 25% - 35% οδηγεί στο πρώτο κλιμάκιο στο οποίο συγκεντρώνονται και οι περισσότεροι φορολογούμενοι σε ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση.

Στις «εφεδρείες» υπάρχει και η πλήρης κατάργηση του συστήματος αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθώματα και της ενσωμάτωσης τους στην γενική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, που θα ευνοούσε τα χαμηλά εισοδήματα ή όσους έχουν εισοδήματα μόνο από ενοίκια.

Η σύγκριση των με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο, συγκεκριμένα 12η στις 32 χώρες στην κλίμακα του Glabal Properth Guide μέσο φόρο 22%. Και φυσικά στα βάρη αυτά πρέπει να προστεθεί και ο ΕΝΦΙΑ , ο οποίος παρά την ελάφρυνση του , κατατάσσει την Ελλάδα στη 2η θέση στην φορολόγηση των ακινήτων πίσω μόνο από την Ισλανδία με εισπράξεις στο 1,1% του ΑΕΠ.



Πηγή: skai.gr

