ΔΕΗ - Κωτσόβολος: 73 χρόνια ιστορικής διαδρομής-Τα κοινά χαρακτηριστικά στο δρόμο προς την κορυφή στον κλάδο τους

Πριν από 73 χρόνια, το καλοκαίρι του 1950, ιδρύεται η ΔΕΗ με στόχο «να φτάσει το ηλεκτρικό ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας», με την έναρξη της λειτουργίας της να γίνεται οργανωμένη σε δύο τομείς: της ηλεκτρικής και της λιγνιτικής εκμετάλλευσης.

Την ίδια χρονιά στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αριστείδου, άνοιξε το μικρό μαγαζί του Παναγιώτη Κωτσόβολου, προσφέροντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές «να αγοράσουν με δόσεις προϊόντα όπως ραδιόφωνα και κουζίνες, που θεωρούνταν απαραίτητα για τον εξοπλισμό κάθε μοντέρνου νοικοκυριού έπειτα από τον σταδιακό εξηλεκτρισμό της Ελλάδας».

Οι δύο εταιρείες, ΔΕΗ και Κωτσόβολος, ξεκινούσαν την πορεία τους στο χρόνο έχοντας δύο κοινά σημεία: το ίδιο χρονικό έτος έναρξης των δραστηριοτήτων τους, και τη χρήση του παραγόμενου προϊόντος, την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγε η ΔΕΗ και χρησιμοποιούσαν οι καταναλωτές μέσω των συσκευών που πουλούσε η εταιρεία Κωτσόβολος.

Επτά και πλέον δεκαετίες μετά τα δύο brand names, που έφτασαν στην κορυφή, όχι μόνον στον τομέα δραστηριότητας τους, αλλά και μεταξύ όλων των κλάδων της οικονομίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους, μετά την ανακοίνωση της υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ.

Στη διάρκεια της ιστορικής τους διαδρομής, από το ξεκίνημά τους μέχρι σήμερα, η ΔΕΗ και η Κωτσόβολος έχουν πολλά ακόμη κοινά σημεία που συνδέονται, γενικότερα, με το επιτυχημένο επιχειρείν που οδηγεί τις επιχειρήσεις στην κορυφή.

Συνεχείς επενδύσεις με στόχο την επέκταση του δικτύου και της παραγωγής τους, έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό τους, υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Ανθεκτικότητα στις προκλήσεις και ικανότητα όχι μόνον να τις ξεπερνούν αλλά να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται. Επίσης, έμφαση στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τα τελευταία χρόνια στα κριτήρια ESG, γεγονός που επιτρέπει στις εταιρίες που τα υιοθετούν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και της κοινωνίας γενικότερα. Τέλος, ικανότητα στη χάραξη στρατηγικής, ακόμη και με διασπορά και διαφοροποίηση από τη βασική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό «τρίτων παικτών» που εισέρχονται δυναμικά στους κλάδους τους.

Από τις ιστοσελίδες των εταιρειών μεταφέρουμε ενδεικτικά μερικά σημεία της ιστορικής τους διαδρομής:

ΔΕΗ

Τον Αύγουστο του 1950 ιδρύεται η ΔΕΗ με στόχο να φτάσει το ηλεκτρικό ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας. Ξεκινά τη λειτουργία της οργανωμένη σε δύο τομείς: της ηλεκτρικής και της λιγνιτικής εκμετάλλευσης.

1951: Ξεκινά άμεσα η κατασκευή του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Αλιβερίου. Με την ανάπτυξη 2 λιγνιτωρυχείων συνολικής παραγωγής 3.000 τόνων λιγνίτη ημερησίως, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση και άλλων λιγνιτικών αποθεμάτων της χώρας με σύγχρονες μεθόδους εκμετάλλευσης.

1955: Το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο της εποχής. Ο ΥΗΣ Λάδωνα (ισχύς: 50.000 ΚW) στην Αρκαδία, τίθεται σε λειτουργία. Δημιουργείται εντυπωσιακή τεχνητή λίμνη χωρητικότητας 50.000.000 κυβικών μέτρων. Στην κατασκευή απασχολούνται περίπου 1.000 Έλληνες και 400 Ιταλοί.

1956: Ενιαία στρατηγική για τον ηλεκτρισμό. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει το αποκλειστικό προνόμιο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Ξεκινά η εξαγορά των ιδιωτικών ή κοινοτικών ηλεκτρικών εκμεταλλεύσεων που υπήρχαν τότε στην επικράτεια. Με την υπογραφή, το 1960 με τη μεγαλύτερη από τις υφιστάμενες ηλεκτρικές επιχειρήσεις, την Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών-Πειραιώς (ΗΕΑΠ) ολοκληρώνεται ο βασικός κορμός των εξαγορών.

Η «εκπαίδευση» του κοινού. Η συμβολή της ΔΕΗ στην εκβιομηχάνιση και την ανάπτυξη της χώρας υπήρξε καταλυτική, ενώ μεγάλη ήταν η αλλαγή και στη ζωή των πολιτών, καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται ηλεκτρικές συσκευές που θα αλλάξουν άρδην την καθημερινότητα. Μάλιστα, συνεργεία της Επιχείρησης πραγματοποιούν επιδείξεις ηλεκτρικών συσκευών σε όλη την επικράτεια (1956-1964).

Η ΔΕΗ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΗ συμμετέχει για πρώτη φορά στην 21η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα περίπτερο που αποτελείται από το «χωριάτικο ηλεκτρικό σπίτι», ένα ολόφωτο αγροτικό σπίτι του μέλλοντος με πλήρη ηλεκτρικό εξοπλισμό, και έναν πυλώνα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης.

1958. Αγροτικός εξηλεκτρισμός. Βασικό μέλημα της ΔΕΗ από την ίδρυσή της υπήρξε ο αγροτικός εξηλεκτρισμός. Με διαφημιστικές καταχωρίσεις και περιοδείες στην επαρχία, εφάρμοσε εκτεταμένο πρόγραμμα ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού σχετικά με τα πλεονεκτήματα της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη γεωργική παραγωγή.

1959: Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Πτολεμαΐδας. Η πρώτη ηλεκτροπαραγωγός μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (με ισχύ 70.000 KW) τίθεται σε λειτουργία. Ο εμβληματικός ψυκτικός πύργος υψώνεται στα 72 μέτρα, ενώ η καπνοδόχος στα 110 - το υψηλότερο κτίσμα της εποχής στη χώρα.

1960: Διεθνείς διασυνδέσεις: η αρχή.

Το εθνικό σύστημα της ΔΕΗ διασυνδέεται με το νότιο γιουγκοσλαβικό σύστημα μέσω της γραμμής μεταφοράς Πτολεμαΐδας-Μοναστηρίου, ύστερα από την υπογραφή ελληνογιουγκοσλαβικής σύμβασης για την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας.

1960. Ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα. Στην 25η ΔΕΘ, εγκαθίσταται και λειτουργεί από τη ΔΕΗ ο πρώτος πειραματικός σταθμός τηλεόρασης στην Ελλάδα. Ο σταθμός λειτούργησε συνολικά επί τρεις περίπου εβδομάδες και η εκπομπή τηλεόρασης πραγματοποιούνταν κάθε βράδυ από τις 19:30 μέχρι τις 22:00. Το πρόγραμμα μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι Θεσσαλονικείς από τις εκατό συσκευές τηλεόρασης που είχαν τοποθετηθεί από την Philips σε καίρια σημεία της πόλης.

1964. Η διασύνδεση της ηπειρωτικής με τη νησιωτική χώρα επιταχύνεται. Η πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του '60 φέρνοντας τον ηλεκτρισμό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και προκαλώντας τον θαυμασμό του κοινού.

1964. Εκπαίδευση και εξειδίκευση: Η Πρότυπος Τεχνική Σχολή Μαθητείας στην Αθήνα ξεκινά τη λειτουργία της το 1964, ένα χρόνο αργότερα ιδρύεται η Τεχνική Σχολή Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης, ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν οι Σχολές Μετεκπαίδευσης Τεχνιτών ΔΕΗ σε Αθήνα (Ρουφ), Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Χαλκίδα και Αλιβέρι.

1965. Φως παντού. Μέχρι το τέλος του 1965 εξυπηρετούνταν από τη ΔΕΗ 2.703 επαρχιακοί οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά) με πληθυσμό 4 εκατ. κατοίκων.

1966. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Ευρώπης: Ξεκινά την παραγωγή του το μεγαλύτερο έως τότε έργο της ΔΕΗ και ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα της Ευρώπης ο ΥΗΣ Κρεμαστών, στο συγκρότημα Αχελώου. Με 160 μέτρα ύψος και 600 μέτρα μήκος στη θέση Κρεμαστά στο συγκρότημα Αχελώου. Στην αιχμή των εργασιών, η συνολική ανθρώπινη δύναμη ανέρχεται περίπου σε 3.500 άτομα.

1980. Γεωθερμία. Ξεκινά στη Μήλο η διάνοιξη του πρώτου από τα 4 νέα γεωθερμικά φρέατα μεγάλου βάθους για παραγωγή ατμού στο πλαίσιο του προγράμματος εγκατάστασης πειραματικής μονάδας 10 MW. Ιδρύεται η Διεύθυνση Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ).

1982 Το πρώτο αιολικό πάρκο. Στις 5 Ιουνίου 1982 η ΔΕΗ θέτει σε λειτουργία το πρώτο αιολικό πάρκο της χώρας στην Κύθνο (με ισχύ 100 KW), ενώ την ίδια χρονιά τίθεται σε λειτουργία ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός του προγράμματος της ΕΟΚ (ισχύς: 50 kW) στην Αγία Ρουμέλη Κρήτης.

1983. Ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας

1989. Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες για το περιβάλλον

Κατά τη διάρκεια του έτους τίθενται σε λειτουργία ηλεκτροστατικά φίλτρα νέας τεχνολογίας σε όλες τις λιγνιτικές μονάδες της Πτολεμαΐδας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εκπεμπόμενης τέφρας.

2001. Η ΔΕΗ γίνεται ΑΕ: Την 1η Ιανουαρίου 2001 (ν. 2773/1999) η ΔΕΗ μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο και κύριο σκοπό την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

2009. Περιβαλλοντική πολιτική: Η περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ έχει ήδη ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή πολιτική. Αποκαταστάσεις εδαφών στη Μεγαλόπολη.

2010. Στήριξη στις ευπαθείς ομάδες: Η ΔΕΗ εφαρμόζει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) για τη στήριξη ευπαθών ομάδων καταναλωτών.

2011. Ίδρυση θυγατρικών: Ιδρύονται δύο θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε. ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ο ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό την ευθύνη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αντίστοιχα.

2017. Διαχωρισμός ΑΔΜΗΕ Α.Ε: Ολοκληρώνεται ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ (ν. 4389/2016).

2018. Φυσικό Αέριο από τη ΔΕΗ: Η ΔΕΗ εισέρχεται στην αγορά φυσικού αερίου με τη χορήγηση άδειας προμήθειας Φ.Α. σε πελάτες της.

2019. Μετασχηματισμός ΔΕΗ: Η ΔΕΗ ξεκινά τον μετασχηματισμό της και ανακοινώνει τους 3 νέους πυλώνες του εταιρικού σχεδιασμού της (απόσυρση λιγνιτικών μονάδων και ανάδειξη ΑΠΕ, ψηφιοποίηση, πελατοκεντρικές υπηρεσίες).

2020. Η νέα Covid-19 πραγματικότητα: Οι έκτακτες συνθήκες λόγω Covid-19 ωθούν τη ΔΕΗ στη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία καταναλωτών και εργαζόμενων και την οικονομική ελάφρυνση των πελατών της, ενώ παράλληλα η εταιρεία ενισχύει το ΕΣΥ με δωρεά 5 εκατ. ευρώ.

2020. Με σύνθημα «Ένα με το μέλλον», η ΔΕΗ ανανεώνει την εταιρική εικόνα της και μπαίνει σε μία νέα εποχή, πάντα με σεβασμό στην 70χρονη ιστορία της.

2021. ΔΕΗ Blue: Το μέλλον…φορτίζει: Με σκοπό να αναπτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών σε συνδυασμό με την παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ΔΕΗ εγκαινιάζει την επίσημη έναρξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, τη ΔΕΗ Blue. Παράλληλα, προχωρά σε σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες με στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών.

2021. Πώληση 49% του ΔΕΔΔΗΕ: Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ και ο εκσυγχρονισμός του αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Η συμφωνία με τη Macquarie Asset Management για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ οδηγεί στην από κοινού ανάπτυξη ενός εκτεταμένου προγράμματος ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης του εθνικού δικτύου που θα διευκολύνει την αυξανόμενη ηλεκτροδότηση της οικονομίας και θα προσφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.

2021. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Τον Νοέμβριο του 2021 η ΔΕΗ ολοκληρώνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους Euro1,35 δις και πλήθος μεγάλων διεθνών επενδυτών. Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους Euro9,3 δις σε ΑΠΕ έως το 2026, καθιστώντας τη ΔΕΗ ηγέτιδα δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με τις επενδύσεις αυτές, η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της ως σημαντική περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία και ταυτόχρονα αναβαθμίζει και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

1950: Το μικρό μαγαζί του Παναγιώτη Κωτσόβολου στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αριστείδoυ κατάφερε να κερδίσει πολύ γρήγορα την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του κοινού. Οι καταναλωτές μπορούσαν να αγοράσουν με δόσεις προϊόντα όπως ραδιόφωνα και κουζίνες, που θεωρούνται απαραίτητα για τον εξοπλισμό κάθε μοντέρνου νοικοκυριού έπειτα από τον σταδιακό εξηλεκτρισμό της Ελλάδας.

1960 και 1970: - Νέα γενιά Αριστείδου 9: Τα καταστήματα Κωτσόβολος καθιερώνονται ανάμεσα στα κορυφαία καταστήματα στις δεκαετίες του '60 και '70, με πλεονέκτημά τους την ποικιλία, την ποιότητα, την άριστη εξυπηρέτηση, τις χαμηλές τιμές και τις μεγάλες ευκολίες πληρωμής. Η πιο δυναμική εποχή ανάπτυξης της εταιρίας ξεκινάει το 1979 με τον Μαρίνο Παράβαλο να αναλαμβάνει τη Διοίκηση της επιχείρησης.

1980: Μέσα στις πρώτες επιχειρήσεις του κλάδου: Η Κωτσόβολος αναπτύχθηκε ραγδαία μέσα σε λίγα χρόνια, καταφέρνοντας να σκαρφαλώσει στις 10 πρώτες επιχειρήσεις του κλάδου τη δεκαετία του '80. Το 1989 μετρούσε ήδη 5 καταστήματα: στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, στη Λεωφόρο Μεσογείων και στην Καλλιθέα. Το εμβληματικό πλέον σλόγκαν «όλα χωρίς λεφτά» παρέμεινε ένα από τα επικρατέστερα σλόγκαν της περιόδου.

1990: 25 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τo 1993 η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ εξαγοράστηκε από τη Φουρλής Trade ΑΕΒΕ ξεκινώντας ένα νέο κύκλο θεαματικής ανάπτυξης με το δίκτυό της να επεκτείνεται ραγδαία με 25 νέα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το 1998, η Κωτσόβολος εξαγόρασε την ιστορική αλυσίδα ΡαδιοΑθήναι και το 1999 η Κωτσόβολος ΑΕ μπήκε στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών.

2000: Η εταιρία επεκτείνεται και σε αγορές εκτός συνόρων ξεκινώντας στρατηγική συνεργασία με τον κορυφαίο στην Ευρώπη Βρετανικό Όμιλο Dixons. Η Κωτσόβολος παίρνει σαφές προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της και γίνεται η Νο 1 Αλυσίδα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Ελλάδα.

2005: Η Κωτσόβολος ενώνεται εξ ολοκλήρου τις δυνάμεις της με τον Όμιλο Dixons των 1.300 φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων με 40.000 εργαζόμενους σε 28 χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Παράλληλα, η εταιρεία μπαίνει στην ηλεκτρονική αγορά με online καταστήματα αλλά επεκτείνει και τη φυσική της παρουσία με νέα ιδιόκτητα καταστήματα και με το σύστημα Franchise. Τα καταστήματά της ανακαινίζονται στα διεθνή πρότυπα του ομίλου Dixons φέρνοντας πρώτη στην αγορά ένα ολοκαίνουργιο concept για MegaStores.

Παρουσιάζει καινοτόμες υπηρεσίες όπως το total support για την κάλυψη των συσκευών, φέρνει πρώτη στην αγορά κορυφαία προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας όπως η πρώτη τηλεόραση 3D απεικόνισης.

2010:Νέες επενδύσεις. Το 2010, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδυτικές της κινήσεις και προχωράει με την αναβάθμιση των σημείων πώλησης, την ενίσχυση του δικτύου και την ισχυροποίηση της διαδικτυακής της παρουσίας. Η εταιρία συνεχίζει να καινοτομεί, με στόχο τη διαρκή ανταπόκριση στις ανάγκες σας, λανσάροντας το 2010 την ολοκληρωμένη ομπρέλα υπηρεσιών υποστήριξης πελατών Support 360° και φέρνει πρώτη στην αγορά καινοτόμα προϊόντα όπως τη SMART TV.

2023: Σήμερα η Κωτσόβολος διαθέτει 95 καταστήματα, σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων τα 27 megastores. Επιπλέον του εκτεταμένου δικτύου φυσικών καταστημάτων, η Κωτσόβολος διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας με δικές της αποθήκες, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών για εγκαταστάσεις των συσκευών. Διαθέτει ένα πολυκαναλικό (omnichannel) δίκτυο πωλήσεων που, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, περιλαμβάνει call center και ένα επιτυχημένο e-shop (kotsovolos.gr).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

