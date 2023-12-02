Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες από τη δεκαετία του '90 στη χώρα μας είναι πιθανό να γίνει το 2024 στα Ιωάννινα, ύστερα από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο.

Το γεωτρύπανο της Energean, που έχει μισθώσει την εν λόγω περιοχή για έρευνα, θα φθάσει σε βάθος 3.500 μέτρων κάτω από το βουνό "Κούρεντα" του Δήμου Ζίτσας, που επελέγη (με βάση τα αποτελέσματα των σεισμικών και ηλεκτρομαγνητικών ερευνών που προηγήθηκαν) ως πρώτος προς διερεύνηση ερευνητικός στόχος.

Το οικόπεδο όπου θα πραγματοποιηθεί η ερευνητική γεώτρηση έχει συνολικό εμβαδόν 53 στρεμμάτων και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Κούρεντα, Αγ. Χριστόφορος (Γιουργάνιστα) και Δελβινακόπουλο που ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Μολοσσών.

Οι προηγούμενες ερευνητικές γεωτρήσεις (εκτός της περιοχής όπου παράγονται υδρογονάνθρακες στον Πρίνο) έγιναν κατά τη δεκαετία του '90, στο πλαίσιο του γύρου παραχωρήσεων που είχε υλοποιήσει η τότε κυβέρνηση στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς αποτέλεσμα.

Εγκριση των περιβαλλοντικών όρων

Όπως επισημαίνεται στην εγκριτική απόφαση «άπαντες οι γνωμοδοτούντες φορείς που διατύπωσαν απόψεις, δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της και συναινούν για την πραγματοποίηση του έργου με τους αντίστοιχους όρους - προϋποθέσεις αρμοδιότητας τους οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη και ενσωματώθηκαν ως όροι στην ΑΕΠΟ, ενώ διαφαίνεται, επί της αρχής, να υπάρχει κοινωνική αποδοχή του έργου, βάσει της σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου».

Στο «ικανοποιητικό» 15% το ποσοστό επιτυχίας

Όπως επεσήμαναν πηγές της Energean στο ΑΠΕ, το κόστος της γεώτρησης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ και οι πιθανότητες επιτυχίας προσδιορίζονται στο 15 %, ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό για τα δεδομένα της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της είναι η παράταση του σταδίου ερευνών, δεδομένου ότι η υφιστάμενη προθεσμία λήγει στο τέλος Απριλίου. Παράλληλα η εταιρεία είναι σε αναζήτηση εταίρου που θα συμμετάσχει στην έρευνα και σε επόμενο στάδιο την εκμετάλλευση - εφόσον βρεθεί αξιοποιήσιμο κοίτασμα - των υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με την απόφαση, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων (ανακάλυψη), η ερευνητική γεώτρηση θα περατωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης και ωρίμανσης του προγράμματος έρευνας, να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει ως παραγωγική γεώτρηση (κατόπιν διακριτής περιβαλλοντικής αδειοδότησης). Εφόσον η ερευνητική γεώτρηση δεν καταλήξει σε ανακάλυψη, ο φορέας του έργου υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε και να αποκαταστήσει το χώρο του γηπέδου σε κατάσταση όσο το δυνατόν εγγύτερα στην αρχική, τηρώντας τη διαδικασία παύσης λειτουργίας των πηγαδιών και της εγκατάστασης.

