Οι τιμές του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων ανέκαμψαν την Τρίτη μετά την απότομη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς το ενδιαφέρον των αγορών επανήλθε στα επίμονα παγκόσμια ρίσκα που έχουν ωθήσει τον χρυσό στην ισχυρότερη ετήσια απόδοσή του σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ σημειώνουν άνοδο 1,7% στα 4.415,50 δολάρια.

Τη Δευτέρα, σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία απώλεια σε διάστημα άνω των δύο μηνών, υποχωρώντας από το ρεκόρ της Παρασκευής στα 4.549,71 δολάρια, σημειώνει το Reuters.

«Το χθεσινό κύμα πωλήσεων είχε τα χαρακτηριστικά της ρευστοποίησης κερδών και της αναδιάταξης εν όψει του νέου έτους... οι αγοραστές είναι πιθανό να επιστρέψουν, καθώς οι διαρθρωτικές συνθήκες αυτής της ανάκαμψης - ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ και η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα - παραμένουν», δήλωσε ο Zain Vawda, αναλυτής της MarketPulse by OANDA.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 66% φέτος, την μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979, τροφοδοτούμενος από τη νομισματική χαλάρωση, τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις αγορές των κεντρικών τραπεζών και την αύξηση των συμμετοχών σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου αργότερα την Τρίτη, με τους επενδυτές να προσδοκούν σε δύο μειώσεις των επιτοκίων το επόμενο έτος. Τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία τείνουν να έχουν καλή απόδοση όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και υποσχέθηκε αντίποινα, μειώνοντας τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Το ασήμι κερδίζει 5,7% στα 76,34 δολάρια την ουγγιά. Έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 83,62 δολάρια τη Δευτέρα, πριν καταγράψει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Αύγουστο του 2020, με τους αναλυτές της Societe Generale να επισημαίνουν επίσης την κίνηση της CME Group την Παρασκευή να αυξήσει την αρχική απαίτηση περιθωρίου για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ασημιού.

Το ασήμι έχει σημειώσει άνοδο 159% φέτος, λόγω της συμπερίληψής του στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ, του ελλείμματος προσφοράς και της αυξανόμενης ζήτησης από τη βιομηχανία και τους επενδυτές.

Η πλατίνα σημειώνει άνοδο 5% στα 2.214,15 δολάρια ανά ουγγιά.

Το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 2,1% στα 1.651 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση 16% τη Δευτέρα.

