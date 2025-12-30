Λογαριασμός
10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2025 μέσα από τις έρευνες της Κάπα Research

Το 2025, η Κάπα Research επέκτεινε το ερευνητικό της έργο ολοκληρώνοντας διεθνή προγράμματα για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο

ΚΑΠΑ

Στο τέλος κάθε χρόνου, η Κάπα Research επιλέγει τα δέκα σημαντικότερα ευρήματα από τις έρευνες που υλοποίησε στην Ελλάδα.

Το 2025, η Κάπα Research επέκτεινε το ερευνητικό της έργο ολοκληρώνοντας διεθνή προγράμματα για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο

Παράλληλα, διερεύνησε εις βάθος την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κοινωνιών με τις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ κατέγραψε και τις σημαντικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία. Η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα αναδείχθηκε επιτακτική σε κάθε έρευνα.

Αναλυτικά τα ευρήματα της Κάπα Research

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο: «Σούπερ Μάρκετ»

Έρευνα

Η στεγαστική κρίση δεν αφορά τους ιδιοκτήτες

Έρευνα

Οι μισοί εργαζόμενοι αισθάνονται απειλή από το ΑΙ

Έρευνα

Ναι σε περισσότερο (φιλικό) ψηφιακό κράτος

Έρευνα

Φρένο στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών

Έρευνα

Στο στόχαστρο οι μεγάλες τράπεζες

Έρευνα

Η ενέργεια μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης

Έρευνα

Οι ΗΠΑ και πάλι ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας

Έρευνα

Το ρήγμα πολιτών – πολιτικού συστήματος βαθαίνει

Έρευνα

Κυρίαρχο αίτημα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Έρευνα

