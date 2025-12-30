Ποιοι είναι οι 18 βασικοί διαπραγματευτές στην αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου

Λογαριασμός
Ορίστηκαν οι 18 βασικοί διαπραγματευτές στην αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου

Χρηματιστήριο Αθηνών αίθριο

Με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα ορίστηκαν οι 18 βασικοί διαπραγματευτές στην αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα για τη νέα χρονιά οι βασικοί διαπραγματευτές είναι οι:

  1. ALPHA BANK SA
  2. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
  3. BNP PARIBAS SA
  4. BofA SECURITIES EUROPE SA
  5. CITIBANK EUROPE PLC
  6. COMMERZBANK AG
  7. DEUTSCHE BANK AG
  8. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
  9. EUROBANK SA
  10. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
  11. HSBC CONTINENTAL EUROPE
  12. INTESA SANPAOLO S.p.A
  13. JP MORGAN SE
  14. MORGAN STANLEY EUROPE SE
  15. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
  16. SOCIETE GENERALE
  17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
  18. UBS EUROPE SE
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

