Ποιοι είναι οι 18 βασικοί διαπραγματευτές στην αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου

Με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα ορίστηκαν οι 18 βασικοί διαπραγματευτές στην αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα για τη νέα χρονιά οι βασικοί διαπραγματευτές είναι οι:

ALPHA BANK SA BARCLAYS BANK IRELAND PLC BNP PARIBAS SA BofA SECURITIES EUROPE SA CITIBANK EUROPE PLC COMMERZBANK AG DEUTSCHE BANK AG ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ EUROBANK SA GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE HSBC CONTINENTAL EUROPE INTESA SANPAOLO S.p.A JP MORGAN SE MORGAN STANLEY EUROPE SE NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH SOCIETE GENERALE ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ UBS EUROPE SE

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.