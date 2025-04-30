Χρηματοδοτήσεις ως και 50 εκατ. ευρώ μέσω του νέου Αναπτυξιακού

Του Βαγγέλη Δουράκη

Λίγα 24ωρα απέμειναν για να λήξει η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που αφορά στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο: Αμέσως μετά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίησή του με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης να αναμένονται προς τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Το αναμορφωμένο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, επεκτείνει τις χρηματοδοτήσεις σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και εισάγει νέες διαδικασίες για ταχύτερη αδειοδότηση και επενδύσεις.

Έμφαση θα δοθεί στα επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης και της βιομηχανίας, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, ιδιαίτερα εάν αναπτύσσονται στην περιφέρεια και κυρίως τις παραμεθόριες περιοχές.

Η υποβολή αιτήσεων με τον νέο Αναπτυξιακό νόμο, υπολογίζεται να λάβει χώρα μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, με τις αξιολογήσεις να γίνονται το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο, του τρέχοντος έτους.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας - Τροποποίηση διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 - Αναπτυξιακός Νόμος: Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - και λοιπές διατάξεις» εισάγει σειρά παρεμβάσεων, με κυριότερες τη δημιουργία νέων καθεστώτων ενίσχυσης, την αναδιαμόρφωση υφιστάμενων, την καθιέρωση κινήτρου ταχείας αδειοδότησης, καθώς και τη βελτίωση των μηχανισμών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων.

Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση επενδύσεων σε περιοχές με σοβαρά οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα, όπως παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες, περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου, ή περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση λόγω δυσμενών συνθηκών, καθώς και περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι με το νέο νόμο διευρύνεται η βάση των επιχειρήσεων που μπορούν να ενισχυθούν και επιδοτούνται και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σε αντίθεση με τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, ο οποίος περιλάμβανε δεκατρία καθεστώτα, το νέο πλαίσιο προβλέπει δώδεκα θεματικά καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.

Τα δώδεκα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού πλαισίου είναι:

1. Σύγχρονες τεχνολογίες

2. Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και χειροτεχνία

4. Περιοχές ειδικής ενίσχυσης

5. Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

6. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα

7. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

8. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

10. Μεγάλες επενδύσεις

11. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

12. Επιχειρηματικότητα 360°

Ποια είναι τα ποσά των ενισχύσεων

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται ως εξής: έως 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένες επιχειρήσεις και έως 50 εκατ. ευρώ για ομάδες συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 50% όταν η ενίσχυση παρέχεται μέσω φορολογικής απαλλαγής.

Στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού νόμου προβλέπονται πέντε βασικά είδη ενισχύσεων:

Η φορολογική απαλλαγή, που απαλλάσσει από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των προ φόρου κερδών.

Η επιχορήγηση, δηλαδή η χρηματική ενίσχυση από το Δημόσιο για την κάλυψη μέρους των επιλέξιμων δαπανών.

Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία μπορεί να διαρκέσει έως επτά έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η επιδότηση μισθολογικού κόστους για νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται.

Και η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, με κάλυψη επιτοκίων ή ασφαλίστρων δανείων μειωμένης εξασφάλισης.

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι:

Η δημιουργία νέας εγκατάστασης,

Η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας,

Η διαφοροποίηση παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες,

Η θεμελιώδης αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών

Επιπλέον, είναι επιλέξιμη η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού από εγκατάσταση που έχει κλείσει ή επρόκειτο να κλείσει αν δεν αγοραζόταν. Όμως, σημειώνεται ότι, η εξαγορά μετοχών επιχειρήσεων δεν επιδοτείται καθώς δεν υπολογίζεται ως αρχική επένδυση.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το νομοσχέδιο προβλέπει ενίσχυση επενδύσεων σε τομείς με υψηλό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, καινοτομία (τεχνολογική, διαδικαστική, οργανωτική), μέτρα ενεργειακής απόδοσης - πλην των παρεμβάσεων σε κτίρια - καθώς και για την αποδοτική χρήση φυσικών πόρων και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Επιλέξιμες είναι επίσης οι επενδύσεις για την παραγωγή και συμπαραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), για την εξυγίανση περιβαλλοντικής ζημίας και την αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων, για την προστασία ή την επαναφορά της βιοποικιλότητας, καθώς και για την εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη προβλέψεις για επαγγελματική κατάρτιση, για την εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, αλλά και για την πρόσληψη εργαζομένων που ανήκουν σε μειονεκτική θέση ή είναι άτομα με αναπηρία.



