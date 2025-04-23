Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, μέχρι τις 2 Μαΐου, έχει θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου: «Βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας - Τροποποίηση διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων:

στη θέσπιση νέων καθεστώτων ενίσχυσης και την τροποποίηση υφιστάμενων,

τη θέσπιση κινήτρου ταχείας αδειοδότησης, αλλά και

τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου. Μάλιστα ειδική πρόβλεψη υπάρχει αναφορικά με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές της χώρας οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα και ειδικότερα σε παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στα βόρεια σύνορα της χώρας ή περιοχές που το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανέρχεται στο 70% ή εντοπίζεται πληθυσμιακή συρρίκνωση λόγω των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών αλλά και για περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Σκοπός του σχετικού σχεδίου νόμου είναι η προσαρμογή στις νέες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας μέσω της πρόβλεψης νέων καθεστώτων για τη χορήγηση ενισχύσεων και κινήτρων.

Προβλέπει δώδεκα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, που αφορούν στους τομείς:

- σύγχρονες τεχνολογίες

- πράσινη μετάβαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,

- καθεστώς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και χειροτεχνίας,

- καθεστώς περιοχών ειδικής ενίσχυσης,

- αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,

- μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα,

- επιχειρηματική εξωστρέφεια,

- ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,

- εναλλακτικές μορφές τουρισμού,

- μεγάλες επενδύσεις,

- ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, και

- επιχειρηματικότητα 360ο.

Οι επενδύσεις που θα μπορούν να ενταχθούν, θα αφορούν σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: δημιουργία νέας εγκατάστασης, επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, τη διαφοροποίηση παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες ,θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ή στη συνολική παροχή των υπηρεσιών. Επίσης την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού εγκατάστασης που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγοραστεί. Ωστόσο η εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης δεν θεωρείται αρχική επένδυση.

Είδη ενισχύσεων και κίνητρα

Στα είδη ενισχύσεων και στα παρεχόμενα κίνητρα του νέου Αναπτυξιακού νόμου περιλαμβάνονται:

φορολογική απαλλαγή, δηλαδή η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών,

επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και

επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Η επιδότηση για leasing δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη, και η προθεσμία θα ξεκινά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Επίσης προβλέπεται επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, με κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν θα λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση καθώς και χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου με επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου.

Προβλέπεται επίσης κίνητρο ταχείας αδειοδότησης ειδικά για μεγάλες επενδύσεις και περιοχές ειδικής ενίσχυσης. Η απαιτούμενη άδεια ή έγκριση για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή τη λειτουργία επενδύσεων θα εκδίδεται εντός δυο μηνών ενώ η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα εκδίδεται εντός τριών μηνών.

Παράλληλα θα υπάρχει και πρόνοια κίνητρου παροχής δανείων με την εγγύηση ή ενίσχυση του Ελληνικού Δημοσίου για επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία λαμβάνουν απόφαση υπαγωγής στο Καθεστώς Ενίσχυσης των μεγάλων επενδύσεων. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια θα μπορούν να λάβουν δάνεια, βραχυπρόθεσμα έναντι της επιχορήγησης ή μακροπρόθεσμα για την υλοποίηση της επένδυσης, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από το Ταμείο Εγγυοδοσίας (DeLFI GF) ή εναλλακτικά από άλλο ενισχυόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής, είτε ανήκουν σε μεγάλες, είτε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προκειμένου να λάβουν δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ανώτατα ποσά των ενισχύσεων δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 50 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ωστόσο τα ανώτατα όρια θα προσαυξάνονται κατά 50% στις περιπτώσεις που η ενίσχυση θα δίδεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Σε ό,τι αφορά στην πρόβλεψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν και για τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ, για καινοτομία, για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία, για μέτρα ενεργειακής απόδοσης - εκτός από μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια - για την αποδοτική χρήση των πόρων και για τη στήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία. Για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξυγίανση περιβαλλοντικής ζημίας, αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων, για την προστασία ή επαναφορά της βιοποικιλότητας ή την εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, για επαγγελματική κατάρτιση, για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία.

Πηγή: skai.gr

