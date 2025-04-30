Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το αίτημα για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες (να μην προσμετράται δηλαδή η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε αυτή των συνολικών δαπανών του κράτους) το οποίο υπέγραψε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είναι το δεύτερο βήμα μιας μακράς αλυσίδας γεγονότων που θα καταλήξει στο πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Δεκεμβρίου.



Το πρώτο βήμα ήταν η πιστοποίηση με τη βούλα της Eurostat του αναπάντεχου ακόμη και για τον πιο αισιόδοξο δημοσιονομικού αποτελέσματος της χώρας στις 22 Απριλίου, που μέτρησε πρωτογενές πλεόνασμα 11,4δισ€ και πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 3,18δισ€.



Η εξαίρεση της αύξησης των αμυντικών δαπανών υπολογίζεται ότι εξοικονομεί για την κυβέρνηση περίπου 500εκατ€, για την ακρίβεια 480εκατ€, τα οποία στο σύνολο τους μπαίνουν στον κουμπαρά ο οποίος στο τέλος θα αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση για το πακέτο φοροελαφρύνσεων του 2026 που θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο και θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη. Αυτή είναι και η πρώτη πηγή εσόδων.



Η δεύτερη πηγή έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό του 2026. Η διαπραγμάτευση που είχε κάνει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών με τις Βρυξέλλες είχε οδηγήσει σε μια συμφωνία που προέβλεπε βάση του νέου πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού του 2026 θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 3,6δισ€. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα (1,4δισ€ για την αύξηση των συντάξεων, 1δισ€ η αύξηση των δαπανών της γενικής κυβέρνησης και των υπουργείων με βάση τις αναληφθείσες υποχρεώσεις και τον πληθωρισμό και 1,1δισ€ άλλων δαπανών όπως π.χ οι αυξήσεις στο Δημόσιο που θα προκύψουν από την αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026) βρισκόμαστε στα 3,5δισ€. Άρα 100εκατ€ μπαίνουν στον κουμπαρά.



Η τρίτη πηγή έρχεται από το παρελθόν και χρήζει εκτενέστερης εξήγησης. Όλα ξεκινούν το 2024 όταν και η συμφωνία με την Κομισιόν προέβλεπε ότι η χώρα θα μπορούσε να αυξήσει τις δαπάνες της κατά 2,6δισ€. Το 2024 είναι όμως η χρονιά της δημοσιονομικής έκπληξης όπως γράψαμε στην αρχή, με την Κομισιόν να αναγνωρίζει στην Ελλάδα επιπλέον μόνιμα έσοδα – κυρίως από την πάταξη της φοροδιαφυγής 2δισ€ - τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με βάση τους νέους κανόνες τα επόμενα χρόνια (όχι όλα μαζί σε ένα έτος πάντως). Αξιοποίηση την οποία ήδη αρχίσαμε καθώς η κυβέρνηση «ροκάνισε» από αυτά τα 2δισ€ 1,1δισ€ με τις εξαγγελίες για την επιστροφή ενός ενοικίου, το επίδομα των 250€ στους συνταξιούχους και την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Μέτρα που αφορούν το 2025. Για το 2026 μπορεί να αξιοποιήσει τα εναπομείναντα 900εκατ€ τα οποία μπαίνουν κι αυτά στον κουμπαρά. Σύνολο έως τώρα 1,5δισ€



Το ποσό αυτό μπορεί να…αβγατίσει από 2 ακόμη πηγές. Περαιτέρω αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή ή μείωση των δαπανών. Και τα 2 σενάρια πιθανά.



Η εκτέλεση του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνει υπέρβαση από έσοδα ΦΠΑ 365εκατ€ ή 5,6%. Δεν μπορεί να αποδοθεί φυσικά ολόκληρη στη φοροδιαφυγή καθώς ο πληθωρισμός τριμήνου ήταν στο 2,53% αλλά ένα κομμάτι είναι φορολογητέα ύλη που «βγήκε από το σκοτάδι».



Όσο αφορά δε τις δαπάνες τους πρώτους 3 μήνες είναι μειωμένες 2,15δισ€ έναντι του στόχου.



Οι πληροφορίες του skai.gr λένε ότι στην κυβέρνηση περιμένουν ότι ο τελικός χώρος που θα έχουν στη διάθεση τους θα είναι πολύ μεγαλύτερος από τα 1,2δισ€ της περσινής ΔΕΘ.



Έχουν ήδη 1,5δισ€ και 5 μήνες έως την επόμενη ΔΕΘ.

