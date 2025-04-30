Η CEPALC αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Λατινικής Αμερικής

Η Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (CEPALC) αναθεώρησε χθες Τρίτη την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της περιφέρειας το 2025 προς τα κάτω, στο 2% —από 2,4%—, εξαιτίας του εμπορικού πολέμου τον οποίο έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η περιφέρεια «είναι αντιμέτωπη με διεθνές σενάριο πολύ περίπλοκο και πολύ αβέβαιο», εξήγησε η CEPALC σε ανακοίνωσή της, αναλύοντας τους λόγους της μείωσης της αισιοδοξίας της σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη πρόβλεψή της, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο, πριν από την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο και την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών κατ’ ελάχιστον 10% για τα προϊόντα των περισσότερων λατινοαμερικάνικων κρατών.

Οι ανακοινώσεις για τους τελωνειακούς δασμούς «που έγιναν από τις ΗΠΑ όχι μόνο έχουν άμεσες συνέπειες για όσα εξάγουν οι χώρες της περιοχής στην οικονομία αυτή, αλλά επίσης έχουν έμμεσες συνέπειες μέσω της μεγαλύτερης μεταβλητότητας στις διεθνείς χρηματαγορές, με μεγάλες διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια και τις κεφαλαιαγορές», συνέχισε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ με έδρα το Σαντιάγο, την πρωτεύουσα της Χιλής.

Η CEPALC προεξοφλεί ότι η περιοχή θα επηρεαστεί άμεσα, πρωτίστως ως προς τις εμπορικές συναλλαγές της με τις ΗΠΑ, που είναι, μαζί με την Κίνα, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της.

Αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιφέρειας. Εξαιτίας της μεγαλύτερης εξάρτησής τους από τις ΗΠΑ, τα κράτη της Καραϊβικής, της κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό θα υποστούν τις πιο σοβαρές συνέπειες.

Η ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει το 2% στη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη οικονομία της περιφέρειας, ενώ σε αυτή του Μεξικού, τη δεύτερη σε μέγεθος οικονομία της περιοχής, αναμένεται να επιβραδυνθεί σε μόλις 0,3%.

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, αυτή της Αργεντινής, διαφοροποιείται αισθητά από τη γενική τάση, με τη CEPALC να αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή της (+0,7% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο), στο 5%, εκτίμηση ταυτόσημη με αυτήν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

