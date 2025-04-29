Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη χαλάρωση των δασμών για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 300,03 μονάδων (+0,75%), στις 40.527,62 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 95,18 μονάδων (+0,55%), στις 17.461,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,08 μονάδων (+0,58%), στις 5.560,83 μονάδες.

