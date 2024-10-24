Χρηματιστήριο: Πτώση 0,32% στο κλείσιμο - Στα 123,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, κινούμενη σε καθοδική τροχιά για τέταρτη συνεχή ημέρα, παρά την αρχική προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης, υποχωρώντας στα επίπεδα των 1.400 μονάδων. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν και σήμερα οι τραπεζικές μετοχές.

Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 2,84%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.402,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,32%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.415,71 μονάδες (+0,61%) και κατώτερη τιμή στις 1.398,58 μονάδες (-0,61%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 123,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.770.012 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+1,54%), της Μυτιληναίος (+1,09%), του ΟΤΕ (+1,08%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,44%), της Πειραιώς (-2,43%), της Alpha Bank (-1,70%) και της Ελλάκτωρ (-1,67%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.326.296 και 6.698.343 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,81 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 22,44 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 58 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Cenergy +3,02% και Ιντρακάτ +2,98%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva -5,14% και Δομική Κρήτης -4,43%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,4000 +0,15%

ALPHA BANK:1,4135 -1,70%

AEGEAN AIRLINES: 10,4000 +0,58%

VIOHALCO: 5,4700 -0,73%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000 +0,81%

ΔΑΑ:7,5500 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,8800 +1,54%

COCA COLA HBC:33,1600 -0,54%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7680 -1,67%

ΕΛΠΕ: 6,9600 -0,14%

ELVALHALCOR: 1,8000 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1540 -2,32%

ΕΥΔΑΠ: 5,6400 +0,36%

EUROBANK: 1,9000 +0,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2000 +0,42%

MOTOR OIL: 20,3400 -0,68%

JUMBO: 24,7800 -2,44%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2600 +1,09%

ΟΛΠ:28,3000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,7300 -0,19%

ΟΤΕ: 15,9000 +1,08%

AUTOHELLAS:11,0800 +0,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6200 -2,43%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9800 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6800 +0,15%

Πηγή: skai.gr

