Κέρδη δισεκατομμυρίων για την Deutsche Bank

Κατ' αρχάς, τα καλά νέα: Η Deutsche Bank εμφανίζει πάλι κέρδη στο τρίτο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας μάλιστα τις προβλέψεις των αναλυτών. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της Γερμανίας καταγράφει κέρδη 2,26 δισεκατομμυρίων ευρώ προ φόρων, ποσό αυξημένο κατά 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο είχε παρουσιάσει ζημία 143 εκατομμυρίων. Σήμερα τα καθαρά κέρδη που διανέμονται στους μετόχους ξεπερνούν τα 1,46 δις, ενώ αυξάνεται στο 13,8% ο δείκτης κεφαλαίου CET 1, που αποτελεί «βαρόμετρο» για τη φερεγγυότητα της τράπεζας.



«Στο προηγούμενο τρίμηνο σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε τις νομικές εκκρεμότητες, ενώ παράλληλα καταγράφουμε ρεκόρ κερδών τρίτου τριμήνου» δηλώνει περιχαρής ο επικεφαλής της Deutsche Bank Κρίστιαν Σέβινγκ. «Κατά συνέπεια, είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα». Ποιες είναι όμως οι «νομικές εκκρεμότητες»; Πρόκειται για δικαστικές προσφυγές παλαιών μετόχων της Postbank, που διεκδικούν υψηλότερες αποζημιώσεις για την απορρόφηση της τράπεζας από την Deutsche Bank το 2010.



Η υπόθεση έχει παρελθόν και, όπως όλα δείχνουν, μπορεί να έχει και μέλλον. Το 2010 οι περισσότεροι μέτοχοι της Postbank είχαν αποδεχθεί την «αναγκαστική αποζημίωση» 0,25 ευρώ ανά μετοχή που αρχικά προσέφερε η Deutsche Bank. Μερικοί, ωστόσο, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας υψηλότερη αποζημίωση. Τον Αύγουστο η τράπεζα της Φρανκφούρτης προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, προσφέροντας επιπλέον 0,31 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά εκείνη την περίοδο, συνολικά 80 από τους ενάγοντες είχαν αποδεχθεί τον συμβιβασμό. Μόνο αυτή η κίνηση βελτίωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο κατά 444 εκ. ευρώ. Ωστόσο 13 από τους παλαιούς μετόχους επέμειναν να συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα απαιτώντας πλήρη αποζημίωση, συν τους τόκους.

«Πρέπει να αναλύσουμε την ετυμηγορία»

Eδώ έρχονται τα κακά νέα για την Deutsche Bank: Την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις περί αυξημένων κερδών, το Εφετείο της Κολωνίας δικαίωσε τους 13 ενάγοντες της πρώην Postbank. Σύμφωνα με το Reuters, πάντως, προ ημερών ο επικεφαλής της Deutsche Bank είχε διαβεβαιώσει γραπτώς τους εργαζόμενους ότι ακόμα και μετά από μία «δυσμενή» απόφαση του Εφετείου δεν θα υπήρχε πρόβλημα, καθώς έχουν δεσμευθεί «επαρκή κεφάλαια» για να καλυφθούν όλες οι εκκρεμείς απαιτήσεις. Με απλά λόγια: Από τη στιγμή που ξεμπέρδεψε με το 70% των εναγόντων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Αυγούστου, η Deutsche Bank δεν προβληματίζεται με τις αγωγές των «13» που απομένουν.



Στο ίδιο μήκος κύματος, εκπρόσωπος της τράπεζας δηλώνει στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt ότι «πρέπει να αναλύσουμε την ετυμηγορία του δικαστηρίου», αλλά η γενική εικόνα είναι ότι η τράπεζα «είναι πλήρως διασφαλισμένη οικονομικά», καθώς έχει ήδη δεσμεύσει κεφάλαια που καλύπτουν όσες προσφυγές παραμένουν σε εκκρεμότητα. «Μία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση θα μπορούσε να προκύψει μόνο εάν συνεχίσει να αυξάνεται η αποπληρωμή των τόκων, που σήμερα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια τον μήνα», συμπληρώνει ο εκπρόσωπος.

Προβλέψεις για νέα αύξηση κερδών

Το «καλό» και μάλλον ρεαλιστικό σενάριο για την Deutsche Bank είναι λοιπόν ότι ακόμα και αν οι «13» εισπράξουν τα ποσά που διεκδικούν μέχρι και το τελευταίο λεπτό του ευρώ, αυτό δεν πρόκειται να επιβαρύνει περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα. Ήδη τον Ιανουάριο του 2022 η τράπεζα είχε καταγράψει ρεκόρ δεκαετίας στα κέρδη της, μετά από διαδοχικά «μέτρα αναδιάρθρωσης» που είχε επιβάλει (και θα συνεχίσει στα επόμενα χρόνια) ο Κρίστιαν Σέβινγκ.



«Είναι βέβαιο ότι τα κέρδη της Deutsche Bank θα αυξηθούν μέχρι το 2026» δηλώνει στη Welt TV ο οικονομικός αναλυτής Φόλκερ Σουλτς. «Μέχρι τότε θα έχουν αποδώσει τα μέτρα για μείωση του κόστους, που δρομολογούνται για το 2025, καθώς και η επαναγορά ιδίων μετοχών σε μεγάλη κλίμακα».

