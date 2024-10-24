ΑΑΔΕ: Ψηφιακά από 1/11 η υποβολή των συμφωνητικών ανάληψης τεχνικών έργων

Νέα ψηφιακή διαδικασία για την υποβολή των συμφωνητικών ανάληψης τεχνικών έργων άνω των 6.000 ευρώ από εργολάβο ή υπεργολάβο θέτει σε ισχύ από 1/11 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται τα εξής:

Τα συμφωνητικά αναρτώνται και βεβαιώνονται ψηφιακά, πριν την έναρξη των εργασιών.

Η ανάρτηση των συμφωνητικών γίνεται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Βεβαίωση Συμφωνητικών Ανάληψης Τεχνικών Έργων από Εργολάβο/Υπεργολάβο» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Τα υποβληθέντα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ μέσω σχετικής διαλειτουργικότητας και δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους των πολιτών.

Με τη νέα διαδικασία ψηφιοποιείται πλήρως (end-to-end) η υποβολή άνω των 70.000 συμφωνητικών ετησίως.

Η νέα διαδικασία:

διευκολύνει τους φορολογούμενους να εκπληρώνουν τη σχετική τους υποχρέωση απλά και άμεσα,

⁠ενισχύει την αποτελεσματικότητα διαχείρισης και αξιοποίησης των δεδομένων από την ΑΑΔΕ,

⁠εξοικονομεί ανθρώπινους πόρους, καθώς καταργείται η υφιστάμενη διαδικασία υποβολής των συμφωνητικών μέσω της εφαρμογής «Τα «Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE και δεν απαιτείται πλέον επεξεργασία του αιτήματος από υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής.

Διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι που έχουν συμφωνητικά ανάληψης τεχνικών έργων από εργολάβο ή υπεργολάβο σε εκκρεμότητα, πρέπει να αναρτήσουν, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, την ψηφιακή βεβαίωση των συμφωνητικών, εντός τριών (3) μηνών από την ειδοποίηση που θα λάβουν. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης εργασιών του έργου που καθορίζεται σε αυτά. Σημειώνεται ότι η ειδοποίηση θα σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και με ανάρτηση στη θυρίδα «Μητρώο και Επικοινωνία - Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής Πύλης myAADE.

