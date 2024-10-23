Σε χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς η αρχική προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης δεν καρποφόρησε.

Η αγορά υποχώρησε για τρίτη συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 2,52%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.407,14 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,53%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.419,95 μονάδες (+0,37%) κι κατώτερη τιμή στις 1.405,39 μονάδες (-0,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 119,73 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.381.344 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,77%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,42%) και της Aegean Airlines (+0,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-3,05%), της Τιτάν (-1,97%), της Alpha Bank (-1,91%) και της Viohalco (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.195.412 και 9.126.636 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 21,29 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή με 17,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 71 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +14,62% και Minerva +7,14%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -10,45% και ΕΛΒΕ -9,01%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,3500 -1,97%

ALPHA BANK: 1,4380 -1,91%

AEGEAN AIRLINES: 10,3400 +0,39%

VIOHALCO: 5,5100 -1,08%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,3600 -0,46%

ΔΑΑ: 7,5500 -0,37%

ΔΕΗ: 11,7000 -0,17%

COCA COLA HBC: 33,3400 +0,42%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7980 -0,11%

ΕΛΠΕ: 6,9700 -0,43%

ELVALHALCOR: 1,8000 -0,66%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3240 -0,70%

ΕΥΔΑΠ: 5,6200 -0,18%

EUROBANK: 1,8905 -3,05%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1700 -0,28%

MOTOR OIL: 20,4800 -0,87%

JUMBO: 25,4000 -0,31%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,9000 -1,08%

ΟΛΠ: 28,3000 -0,35%

ΟΠΑΠ: 15,7600 -0,44%

ΟΤΕ: 15,7300 +0,06%

AUTOHELLAS: 11,0000 -0,90%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7100 -0,54%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9800 +0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6500 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

