Το επικείμενο σχέδιο προϋπολογισμού του Ιράν αποκαλύπτει ότι περισσότερα από τα μισά έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατεθούν στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με έκθεση του δικτύου Iran International που δημοσιεύεται την Πέμπτη και αναπαράγει η Jerusalem Post.



Η κυβέρνηση αναμένεται να λάβει περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτές τις εξαγωγές, που αποτελούν το 37,5% των συνολικών εσόδων, αναφέρει η έκθεση. Από αυτό το ποσό, περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ή το 51%, θα κατευθυνθούν για στρατιωτικές δαπάνες, σύμφωνα με την έκθεση.



Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, επίσημα γνωστές ως ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, περιλαμβάνουν τον Στρατό, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου (LEF). Εν τω μεταξύ, το 42,5% των υπόλοιπων κεφαλαίων θα στηρίξει τις λειτουργικές δαπάνες της κυβέρνησης και το 6,5% θα διατεθεί για «ειδικά έργα», ανέφερε η έκθεση.



Μια σημαντική πτυχή του προϋπολογισμού είναι η αύξηση της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, η οποία αυξάνεται από 310.000 ριάλ φέτος σε 502.000 ριάλ το επόμενο έτος, τονίζεται στην έκθεση. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική χρηματοδότηση από τα έσοδα από το πετρέλαιο, αυξάνοντας τα έσοδα των ενόπλων δυνάμεων σε πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος - από 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και 3 δισεκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος.



Στην πράξη, η κυβέρνηση θα παρέχει πετρέλαιο, με τιμή σε ευρώ, στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να το πουλήσουν στις διεθνείς αγορές. Με το πετρέλαιο να κοστίζει 57,5 ευρώ το βαρέλι, αυτό ισοδυναμεί με ημερήσια παροχή 583.000 βαρελιών στον στρατό.



Τα δεδομένα από την παρακολούθηση πετρελαιοφόρων δείχνουν ότι το IRGC στέλνει περίπου 85.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα στη Συρία, σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που διατίθεται στις ένοπλες δυνάμεις αναμένεται να πωληθεί στην Κίνα, η οποία λαμβάνει το 95% των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, υποστηρίζεται στην έκθεση. Φέτος, ο στρατός έχει λάβει πάνω από 200.000 βαρέλια ημερησίως, με ένα σημαντικό μέρος να πηγαίνει στις κινεζικές αγορές και το υπόλοιπο στη Συρία.



Εκτός από τα έσοδα από το πετρέλαιο, οι ένοπλες δυνάμεις επωφελούνται από άλλες οικονομικές πηγές εντός του ευρύτερου εθνικού προϋπολογισμού, όπως τονίζεται στην έκθεση. Φέτος, ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπολογίζεται σε περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών πετρελαίου αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Αν και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης, δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με άλλες στρατιωτικές χρηματοδοτήσεις, η τάση σημαντικής στρατιωτικής χρηματοδότησης συνεχίζεται, σύμφωνα με την έκθεση.

Η εξάρτηση του Ιράν από τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

Σύμφωνα με την έκθεση, το Ιράν προβλέπεται να έχει έσοδα 64 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου το επόμενο έτος. Αυτό περιλαμβάνει 4,8 δισ. ευρώ από εξαγωγές φυσικού αερίου, με βάση 16 δισ. κυβικά μέτρα που πωλήθηκαν προς 30 σεντς ανά κυβικό μέτρο και 59 δισ. ευρώ από εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.



Τα τελωνειακά στοιχεία έδειξαν ότι πέρυσι, τα συνολικά έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαίου ανήλθαν σε περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, έχει ήδη φτάσει τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνει η έκθεση.



Αν και ο προϋπολογισμός δεν προσδιορίζει τον όγκο των αναμενόμενων εξαγωγών πετρελαίου, δείχνει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή αργού πετρελαίου κατά 350.000 βαρέλια, ανεβάζοντας το σύνολο σε 3,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος, ανέφερε η έκθεση. Η αύξηση αυτή στοχεύει αποκλειστικά στις εξαγωγές, καθώς δεν σχεδιάζονται νέα διυλιστήρια για τα επόμενα χρόνια.



Το Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης (NDF), το οποίο υποτίθεται ότι θα λάβει το 48% των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου, θα δει το μερίδιό του να μειώνεται στο 20%, με την κυβέρνηση να επαναδανείζεται το υπόλοιπο 28% - περίπου 17,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι το 65,5% των εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα πάει στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ το 14,5% θα διατεθεί στις Εθνικές Εταιρείες Πετρελαίου και Αερίου και το 20% στο NDF.



Η πρακτική της κυβέρνησης για δανεισμό από το NDF, συνολικού ύψους άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει δημιουργήσει σημαντικό χρέος που δεν μπόρεσε να αποπληρώσει, πρόσθεσε η έκθεση. Αυτός ο συνεχιζόμενος δανεισμός απειλεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των περιουσιακών στοιχείων του NDF, τα οποία αρχικά προορίζονταν για δάνεια του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διευθυντή του NDF, τα συναλλαγματικά αποθέματα του ταμείου έχουν σχεδόν εξαντληθεί λόγω αυτής της κατάστασης.



Εκτός από τις εξαγωγές πετρελαίου, η κυβέρνηση αναμένει να κερδίσει 4,5 δισ. ευρώ από την εγχώρια πώληση πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, καταλήγει η έκθεση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.