Χρηματιστήριο: Πτώση 0,13% - Στα 109,03 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, με την αγορά να κρατά τα επίπεδα των 1.400 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.414,76 μονάδες (+0,67%) και κατώτερη τιμή στις 1.398,00 μονάδες (-0,53%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 109,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.157.050 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,68%), Elvalhalcor (+2,68%), του ΟΤΕ (+1,29%), της ΔΕΗ (+1,27%) και της Σαράντης (+1,26%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,41%), της Jumbo (-1,98%), του ΟΠΑΠ (-1,66%), της Eurobank (-1,27%), της Alpha Bank (-1,19%) και της Εθνικής (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.949.995 και 3.650.873 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 15,33 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,38 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 53 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ +10,00% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου +9,57%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -7,14% και Κυριακούλης -6,48%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 24,7000 -0,40%

ALPHA BANK: 1,7075 -1,19%

AEGEAN AIRLINES: 12,4400 -0,16%

VIOHALCO: 6,0900 -0,49%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,4000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,9300 +1,27%

COCA COLA HBC:28,3400 +2,68%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7350 -0,55%

ΕΛΠΕ: 7,9000 +0,25%

ELVALHALCOR: 2,3000 +2,68%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1700 -1,10%

ΕΥΔΑΠ: 5,8000 -0,68%

EUROBANK: 1,9100 -1,27%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,1600 -0,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9700 +0,58%

MOTOR OIL: 26,6800 -2,41%

JUMBO: 26,7600 -1,98%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:37,0600 -0,64%

ΟΛΠ:25,6500 +0,39%

ΟΠΑΠ: 16,0400 -1,66%

ΟΤΕ: 13,3500 +1,29%

AUTOHELLAS:13,6800 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9560 +0,66%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,6200 +1,26%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,5000 -0,19%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

