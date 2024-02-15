Χρηματιστήριο: Πτώση 0,13% - Στα 109,03 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, με την αγορά να κρατά τα επίπεδα των 1.400 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.403,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,13%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.414,76 μονάδες (+0,67%) και κατώτερη τιμή στις 1.398,00 μονάδες (-0,53%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 109,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.157.050 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,41%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,68%), Elvalhalcor (+2,68%), του ΟΤΕ (+1,29%), της ΔΕΗ (+1,27%) και της Σαράντης (+1,26%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,41%), της Jumbo (-1,98%), του ΟΠΑΠ (-1,66%), της Eurobank (-1,27%), της Alpha Bank (-1,19%) και της Εθνικής (-1,10%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.949.995 και 3.650.873 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 15,33 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,38 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 53 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ +10,00% και Αγροτικός Οίκος Σπύρου +9,57%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -7,14% και Κυριακούλης -6,48%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 24,7000 -0,40%
ALPHA BANK: 1,7075 -1,19%
AEGEAN AIRLINES: 12,4400 -0,16%
VIOHALCO: 6,0900 -0,49%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,4000 αμετάβλητη
ΔΕΗ: 11,9300 +1,27%
COCA COLA HBC:28,3400 +2,68%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7350 -0,55%
ΕΛΠΕ: 7,9000 +0,25%
ELVALHALCOR: 2,3000 +2,68%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,1700 -1,10%
ΕΥΔΑΠ: 5,8000 -0,68%
EUROBANK: 1,9100 -1,27%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,1600 -0,19%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9700 +0,58%
MOTOR OIL: 26,6800 -2,41%
JUMBO: 26,7600 -1,98%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:37,0600 -0,64%
ΟΛΠ:25,6500 +0,39%
ΟΠΑΠ: 16,0400 -1,66%
ΟΤΕ: 13,3500 +1,29%
AUTOHELLAS:13,6800 +0,29%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9560 +0,66%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,6200 +1,26%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,5000 -0,19%
